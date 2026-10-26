عبد العاطي: جوتيريش صاحب مواقف حكيمة وانحاز دائمًا للقانون الدولي

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بمواقف أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه اتخذ مواقف حكيمة، وطالما انحاز إلى جانب القانون الدولي في التعامل مع القضايا والتحديات الدولية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تناول عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الأممية في مواجهة التحديات الراهنة.

دعم القانون الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف

وتؤكد مصر أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز فرص الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى احتواء الصراعات، وتنسيق التحركات الدولية لمواجهة التحديات السياسية والإنسانية.

مباحثات لتعزيز دور الأمم المتحدة

وتناول لقاء الرئيس السيسي وجوتيريش سبل دعم دور المنظمة الدولية في تسوية النزاعات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وتدعم مصر تطوير منظومة العمل الدولي وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمات، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في العلاقات الدولية، ويعزز الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف.

مواقف دولية داعمة للسلام والاستقرار

وتعكس الإشادة المصرية بمواقف السكرتير العام للأمم المتحدة أهمية استمرار التعاون بين القاهرة والمنظمة الأممية، خاصة في ظل تعدد الأزمات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تحركات دبلوماسية فعالة تدعم الحلول السياسية وتحول دون تفاقم الصراعات.

كما تؤكد المباحثات أهمية مواصلة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد القانون الدولي.