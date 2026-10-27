نادين خان: تأثرت بوالدي في ارتباطه بالشخصيات.. لكن أسلوبي في الإخراج مختلف

قالت المخرجة نادين خان إن تأثرها بوالدها المخرج الراحل محمد خان ظهر بشكل أساسي في ارتباطه بالشخصيات التي يقدمها، لكنها ترى أن أسلوبها الإخراجي مختلف عن أسلوبه، موضحة أن لكل منهما وجهة نظره الخاصة، وأن إيقاعها في الإخراج يختلف تمامًا عن إيقاعه.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ والدها كان يعرف رغبتها في أن تصبح مخرجة، وشاهد فيلمها الطويل الأول «هرج ومرج» خلال مشاركته في مهرجان دبي، حيث حظي الفيلم بتقدير لجنة التحكيم، وكان حاضرًا وشديد السعادة بهذه التجربة. وأشارت إلى أن هذه كانت المرة الوحيدة التي حضر فيها والدها أحد أفلامها الطويلة أو أعمالها الطويلة، بينما شاهد جميع أفلامها القصيرة، مؤكدة أن سعادته بالفيلم كانت من اللحظات القريبة جدًا إلى قلبها، كما فرح عندما حصلت على الجائزة.

وأوضحت نادين خان أن والدها لم يفرض عليها رأيًا عندما قررت دخول مجال الإخراج، ولم يعلق على قرارها لا بالإيجاب ولا بالسلب، بل تركها تختار وتجرب بنفسها. لكنها أكدت أنه كان حاضرًا معها في جميع خطوات تجربتها التي شاهدها، إذ قرأ السيناريو وأبدى ملاحظاته، وذهب إلى موقع التصوير وعلّق على بعض التفاصيل.

وروت موقفًا خلال تصوير مشهد كانت فيه سيارات الغاز تتوزع على المنطقة، موضحة أن والدها جلس أمام شاشة المراقبة بينما كانت تصور المشهد من زوايا مختلفة، ثم أخبرها بأنها أغفلت زاوية مهمة جدًا، وحدد لها زاوية التصوير من داخل السيارة، وهو ما أضافته بالفعل إلى الفيلم.

وأكدت أنه لم يكتفِ بمشاهدة العمل، بل شاركها الملاحظات خلال تنفيذه، بينما كان سعيدًا بالفيلم عند اكتماله.

وذكرت، أن نصائح والدها لم تكن أوامر مباشرة بشأن ما ينبغي عليها فعله، بل تركزت بصورة عامة على كيفية التعامل مع الفيلم والمشروع وفريق العمل والإنتاج.

كما كان يقدم لها ملاحظات فنية تتعلق بالسيناريو نفسه، وإيقاع المشاهد، ومدى تناسق المشهد مع بقية العمل، مؤكدة أن هذه الملاحظات ساعدتها في التعامل مع تفاصيل تجربتها الإخراجية.