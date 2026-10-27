قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المقاولون العرب: محمد عبد الناصر ينضم إلى الأهلي في يناير المقبل
تحرك عربي لإنقاذ السودان.. نبيل فهمي يطرق أبواب السلام من الخرطوم
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
وفاة رجل سبعيني في حادث تسلا تثير مخاوف جديدة بشأن القيادة الذاتية
تحذير دولي من مجاعة في السودان خلال الأشهر المقبلة ومطالب بفتح مسارات الإغاثة
ذعر الموساد في لبنان.. توقيف فلسطينيين يحملان أرقامًا إسرائيلية يشعل شائعات التجسس
ليس أحمد رضا وحده.. سهام صالح تكشف غضب نجوم الأهلي من مقاعد البدلاء
ميدو عن أحمد فتوح: لازم يمشي من الزمالك حتى لو هيروح الأهلي
رغم مواقف مامداني.. شرطة نيويورك تسعى لإبرام صفقة مع شركة استخبارات إسرائيلية بـ 750 ألف دولار
عيب توصلوا للمرحلة دي.. شبانة يهاجم إدارة الزمالك بعد 10 هزائم أمام الأهلي
داليا مصطفى من داخل المسجد النبوي: جيت صدفة.. ادعولي بقى أحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد الأضرار.. هل اللحمة الملبسة بالدهون أفضل من القطع الحمراء؟

اللحمة
اللحمة
ريهام قدري

تتصدر طريقة اختيار قطعيات اللحوم اهتمامات الكثيرين، خاصة مع الاعتقاد الشائع بأن اللحوم الحمراء الخالية تمامًا من الدهون هي الخيار الصحي الأفضل، بينما تمثل القطعيات الملبسة بالدهون خطرًا على الصحة بسبب ارتفاع محتواها من الدهون والكوليسترول.

وفي هذا السياق، تناول الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي التغذية، فوائد اللحوم التي تحتوي على نسبة من الدهون، موضحًا أن الاختيار لا يعتمد فقط على لون اللحمة أو خلوها من الدهون، وإنما يرتبط أيضًا بالقيمة الغذائية وطريقة الطهي والكمية التي يتناولها الشخص.

لماذا يفضل البعض اللحمة الملبسة بالدهون؟

أوضح أبو الريش أن وجود نسبة من الدهون في اللحوم يمنحها مذاقًا أفضل، ويساعد على الاحتفاظ بالعصارة أثناء الطهي، ما يجعلها أكثر طراوة وأسهل في المضغ، خاصة عند تسويتها بطريقة مناسبة.

وفي المقابل، قد تكون بعض القطعيات قليلة الدهون، مثل أجزاء من الفخذ، أكثر جفافًا وصلابة بعد الطهي، وهو ما يؤثر في قوامها وسهولة مضغها، بحسب طبيعة القطعة ودرجة التسوية.

فوائد الدهون الموجودة في اللحوم

تحتوي اللحوم على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، كما تساعد الدهون الغذائية على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، وهي فيتامينات A وD وE وK.

وتوفر اللحوم الحمراء البروتين عالي الجودة، الذي يمد الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لبناء العضلات والحفاظ عليها، إلى جانب الليوسين، أحد الأحماض الأمينية التي تسهم في تحفيز عمليات بناء البروتين العضلي.

كذلك تحتوي اللحوم على الحديد الهيمي، الذي يتميز بسهولة امتصاصه مقارنة ببعض مصادر الحديد النباتية، بالإضافة إلى فيتامين B12 والزنك، وهما عنصران مهمان لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي والمناعة.

هل الدهون الموجودة في اللحمة تساعد على حرق الدهون؟

تحتوي اللحوم على مركبات مثل الكارنوزين والكارنيتين، كما توجد في لحوم المجترات أحماض دهنية مثل حمض اللينوليك المترافق (CLA). وترتبط هذه المركبات بوظائف مختلفة في الجسم، لكن لا يمكن اعتبار وجودها دليلًا على أن تناول اللحوم الدهنية يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل الحرق أو فقدان الوزن.

كما أن الدهون الموجودة في اللحوم ليست كلها متشابهة؛ إذ تحتوي اللحوم الحمراء على دهون مشبعة، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص، بما يزيد مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل اللحمة الملبسة بالدهون تساعد على الشبع وضبط السكر؟

يساعد البروتين على الشعور بالشبع، كما تؤثر الدهون في سرعة إفراغ المعدة والاستجابة الهرمونية المرتبطة بالشهية. وقد يسهم تناول وجبة تحتوي على البروتين في تقليل الشعور بالجوع لفترة أطول.

كذلك لا يؤدي البروتين إلى رفع سكر الدم بالطريقة نفسها التي تفعلها الكربوهيدرات، لكن ذلك لا يعني أن القطعيات الدهنية هي الأفضل لمرضى السكري أو أنها تضمن استقرار مستويات السكر؛ إذ يعتمد الأمر على مكونات الوجبة كاملةً وحجم الحصة وطريقة إعداد الطعام.

أيهما أفضل: اللحمة الحمراء الصافية أم الملبسة بالدهون؟

لا توجد قاعدة تقول إن اللحمة الملبسة بالدهون أفضل صحيًا في جميع الحالات، كما أن خلو القطعة من الدهون الظاهرة لا يجعلها الخيار الوحيد الصحي. ويعتمد الاختيار على احتياجات الشخص وحالته الصحية وكمية الدهون التي يتناولها ضمن نظامه الغذائي.

وللحصول على فوائد اللحوم مع تقليل المخاطر الصحية، يُنصح باختيار قطعيات قليلة الدهون في معظم الأوقات، وإزالة الدهون الظاهرة عند الحاجة، وتجنب الإفراط في تناول اللحوم الدهنية والمصنعة، مع الاهتمام بطريقة الطهي والاعتدال في الكميات.

 اللحوم الحمراء مصدر مهم للبروتين والحديد وفيتامين B12 والزنك، لكن فوائدها لا تعني أن الإكثار من الدهون المصاحبة لها أمر صحي. والأفضل هو التنويع والاعتدال واختيار القطعية المناسبة وفق الاحتياجات الغذائية والحالة الصحية.

اللحوم اللحمة لحمة ملبسة فوائد اللحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

احمد فتوح

الزمالك يحسم الجدل بشأن تحويل عقود لاعبين للنيابة والتجديد لـ أحمد فتوح

تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين

خسائر بالمليارات في ساعات.. النفط يتراجع رغم هجمات الحوثيين على السعودية

وزير التربية والتعليم

بالأرقام .. ننشر تفاصيل جدول زيادات رواتب المعلمين بعد إعلانها رسميا اليوم

ترشيحاتنا

الحيوانات الخطرة

4 حالات بقانون الحيوانات الخطرة والكلاب تلزم مالكها بإخطار السلطات فورا

مجلس النواب

توطين صناعة مستلزمات المياه.. النواب يرسمون خريطة لتعظيم الاستثمارات وترشيد الإنفاق وحماية الموارد

الحد الأدنى للأجور

بعد حديث الحكومة عن زيادته لـ15 ألف جنيه.. هل القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد