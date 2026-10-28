كيف تختار الأم كريم الحفاضات؟.. نصائح من استشارية طب الأطفال

قالت الدكتورة شيماء طلال، استشاري طب الأطفال وأخصائي التغذية العلاجية للأطفال، إن المعلومات المتداولة بشأن احتواء كريمات الحفاضات على مركبات كيميائية سامة ليست دقيقة على إطلاقها، موضحة أن تقييم سلامة هذه المنتجات يتطلب النظر إلى مكوناتها وتركيزات المواد المستخدمة فيها.

طبيبة أطفال توضح ضوابط اختيار كريمات الحفاضات الآمنة

وأضافت طلال، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثيرًا من كريمات الحفاضات، خصوصًا المنتجات التي تأتي من مصادر موثوقة، تحتوي على مكونات مثل الجلسرين والبابونج والزنك وزيت الزيتون، مشيرة إلى أن وجود مكونات كيميائية في المنتجات لا يعني بالضرورة أنها ضارة.

وأوضحت أن العامل المهم في تقييم سلامة المنتج يتمثل في طبيعة المادة المستخدمة وتركيزها ومدى الالتزام بمعايير السلامة، مؤكدة ضرورة اختيار منتجات ذات جودة جيدة ومن شركات ومصادر موثوقة.

وأشارت إلى أن معرفة مصدر المنتج ومدى خضوعه للاختبارات اللازمة من الأمور التي تساعد في اتخاذ قرار مناسب عند شراء مستحضرات العناية بالأطفال، بدلًا من الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من دقتها.

ونصحت استشارية طب الأطفال الآباء والأمهات بالتعامل بحذر مع المنتجات المستخدمة لبشرة الأطفال، مع مراعاة طبيعة بشرة الطفل وملاحظة أي أعراض تهيج أو تحسس تظهر بعد الاستخدام.

وأكدت أن اختيار منتجات العناية بالأطفال ينبغي أن يستند إلى موثوقية المصدر وجودة التصنيع ومدى ملاءمة المنتج للطفل، وليس إلى الادعاءات العامة بشأن وجود مواد كيميائية في تركيبته.