قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتوجّه إلى موسكو لترؤس وفد مصر في أعمال القمة «الروسية – الأفريقية» الثالثة
نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 32.5% من الأصوات.. تقدّم نتنياهو دون أغلبية حاسمة
تصريحات عنصرية .. وزير الصحة الأمريكي: العرب لا يفوزون بجوائز عالمية و«لا ينتجون أدباً»
المقاولون العرب يرد على اهتمام الأهلي بضم «إدريسا تيام».. ومحمد عادل: «مش كل لاعب يلعب ماتشين حلوين نقول مطلوب في الأندية الكبيرة»
فندقان وغياب رئيس البعثة.. محمد عمارة يفتح النار على الزمالك بسبب رحلة رواندا
هل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب وما علامات قبولها ؟ .. الإفتاء تجيب
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأربعاء
بمشاركة مصرية.. قمة روسيا إفريقيا الثالثة تعقد في موسكو اليوم
سهام صالح: إمام عاشور ومحمد هاني في قائمة منتخب مصر بالمعسكر المقبل
طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك: لو عايزين تهدوا النادي مش هتعملوا أكتر من كده.. ومورينيو وجوارديولا لن ينجحا في هذه الظروف
جمال عبد الحميد يكشف تفاصيل واقعة أحمد رضا وعموتة داخل الأهلي
إعلامية: شعار الأهلي الفترة المقبلة «محدش هيكون موجود إلا اللي عاوز يلعب»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تختار الأم كريم الحفاضات؟.. نصائح من استشارية طب الأطفال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت الدكتورة شيماء طلال، استشاري طب الأطفال وأخصائي التغذية العلاجية للأطفال، إن المعلومات المتداولة بشأن احتواء كريمات الحفاضات على مركبات كيميائية سامة ليست دقيقة على إطلاقها، موضحة أن تقييم سلامة هذه المنتجات يتطلب النظر إلى مكوناتها وتركيزات المواد المستخدمة فيها.

طبيبة أطفال توضح ضوابط اختيار كريمات الحفاضات الآمنة

وأضافت طلال، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثيرًا من كريمات الحفاضات، خصوصًا المنتجات التي تأتي من مصادر موثوقة، تحتوي على مكونات مثل الجلسرين والبابونج والزنك وزيت الزيتون، مشيرة إلى أن وجود مكونات كيميائية في المنتجات لا يعني بالضرورة أنها ضارة.

وأوضحت أن العامل المهم في تقييم سلامة المنتج يتمثل في طبيعة المادة المستخدمة وتركيزها ومدى الالتزام بمعايير السلامة، مؤكدة ضرورة اختيار منتجات ذات جودة جيدة ومن شركات ومصادر موثوقة.

وأشارت إلى أن معرفة مصدر المنتج ومدى خضوعه للاختبارات اللازمة من الأمور التي تساعد في اتخاذ قرار مناسب عند شراء مستحضرات العناية بالأطفال، بدلًا من الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من دقتها.

ونصحت استشارية طب الأطفال الآباء والأمهات بالتعامل بحذر مع المنتجات المستخدمة لبشرة الأطفال، مع مراعاة طبيعة بشرة الطفل وملاحظة أي أعراض تهيج أو تحسس تظهر بعد الاستخدام.

وأكدت أن اختيار منتجات العناية بالأطفال ينبغي أن يستند إلى موثوقية المصدر وجودة التصنيع ومدى ملاءمة المنتج للطفل، وليس إلى الادعاءات العامة بشأن وجود مواد كيميائية في تركيبته.

التهاب الجلد كريمات الحفاضات منتجات الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

زيادة اسعار السجائر

%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة

نادر السيد

انفراجة في أزمة نادر السيد بعد إيداع 100 ألف دولار بخزينة الزمالك

كريم الدبيس

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت في الدوري

حالة الطقس

أمطار غزيرة وضربات برق.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوضح خريطة تقلبات الطقس

شيكو بانزا

قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

مفاجأة في أزمة رونالدو وجيسوس.. هل يعود قائد البرتغال بعد الرحيل المثير للجدل؟

من المطبخ إلى الصحة.. نبات قد يساعد على خفض الكوليسترول

من المطبخ إلى الصحة.. نبات قد يساعد على خفض الكوليسترول

رابط شكوى جهاز حماية المستهلك 2026 وطرق تقديم الطلب ومتابعته

رابط شكوى جهاز حماية المستهلك 2026 وطرق تقديم الطلب ومتابعته

بالصور

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

بفستان كب .. منة فضالي تبرز جمالها في أحدث ظهور لها .. شاهد

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

المشي واليوجا يُخففان أعراض سن اليأس .. دراسة تكشف تأثيرها على الحالة النفسية

دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس
دراسة تكشف فوائد الرياضة خلال سن اليأس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد