محافظ الغربية: حملات تموينية تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين حملاتها لضبط المخالفات والتصدي لتداول السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، ومتابعة وإشراف المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمصانع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملات عن ضبط 217 كجم من اللحوم المفرومة والدواجن وقطع الدواجن والكبدة والبرجر دون بيانات، مع الاشتباه في صلاحية بعضها للاستهلاك الآدمي ببندر المحلة الكبرى، إلى جانب ضبط 49 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالمحلة الكبرى وزفتى.

كما تم ضبط 1,890 عبوة عصائر مجهولة المصدر بمركز قطور، و495 قطعة من البسكويت والسناكس المخصصة للأطفال منتهية الصلاحية بالمركز نفسه، و540 عبوة من المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية بمركز زفتى.

ردع مخالفين

وفي مجال الرقابة على المصانع والمنشآت التجارية، تمكنت حملة تموين بسيون من ضبط طن من مخلل الباذنجان الجاهز للبيع داخل مصنع غير مرخص، مع الاشتباه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وطنين من ملح الطعام مجهول المصدر داخل مصنع مخللات غير مرخص، كما تم ضبط 500 كجم من الطحينة دون بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية بأحد مصانع زفتى.

وشملت المضبوطات طنًا من أعلاف الذرة الصفراء المطحونة منتهية الصلاحية بمركز المحلة الكبرى، وطنًا من أعلاف الدواجن النامية المعروضة للبيع دون فواتير بمركز سمنود، و272 عبوة من المستحضرات والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية بمركز زفتى.

غرامات مالية فورية

كما أسفرت الحملات ببندر المحلة الكبرى ومركز سمنود عن ضبط 640 علبة سجائر مستوردة ومهربة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة والجهات المختصة بحسب طبيعة كل واقعة.

التصدي لمحاولات الغش التجاري

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية المفاجئة والمكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، والتصدي لمحاولات الغش التجاري وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة أهالينا وضمان سلامة السلع المتداولة.