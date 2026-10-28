محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 600 طن من بؤر المخلفات والتراكمات بأحياء المحافظة

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية والتعامل الفوري مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 600 طن، بواقع 80 طنًا بكل من حي أول طنطا، وحي أول المحلة الكبرى، ومركز ومدينة كفر الزيات، و60 طنًا بمركز ومدينة السنطة، و50 طنًا بحي ثان طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تم رفع 40 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحي ثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة سمنود، ومركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة بسيون، و30 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة قطور.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.