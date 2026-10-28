الأمن السيبراني في البحر الأحمر.. دورة تدريبية لتأهيل الموظفين لمواجهة التهديدات الإلكترونية

انطلقت بمحافظة البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، فعاليات دورة تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من موظفي الديوان العام والمديريات الخدمية، بهدف تعزيز الوعي الرقمي ورفع كفاءة العاملين في حماية البيانات والمعلومات من التهديدات الإلكترونية.

ويحاضر في الدورة كريم حسن السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «سيبر وايز»، حيث تتناول الفعاليات مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته في حماية المعلومات، وسبل التعامل مع المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنظمة والبيانات الرقمية.

حماية البيانات ومواجهة المخاطر الإلكترونية

وتستهدف الدورة تعريف المشاركين بأبرز التهديدات الإلكترونية وطرق التصدي لها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات اللازمة لتعزيز أمن المعلومات والحفاظ على سرية البيانات، بما يساعد على رفع كفاءة الموظفين في التعامل الآمن مع التكنولوجيا.

كما تأتي الدورة في إطار توجه المحافظة نحو نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتنمية المهارات التكنولوجية للعاملين، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي، بما يعزز القدرة على التعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة.