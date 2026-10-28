الأردن وقطر يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مدينة العقبة، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وقطر، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تضمن أمن الدول العربية وتسهم في استعادة الاستقرار لشعوب المنطقة.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات في الضفة الغربية والقدس، وحذر الملك عبدالله الثاني من خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، وما تثيره من مخاوف بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تعازي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاهل الأردني في ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار التنسيق المستمر بين عمّان والدوحة بشأن القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.