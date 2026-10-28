عموتة في اختبار مغربي جديد.. تاريخ مواجهات مدرب الأهلي ضد الرجاء | تقرير

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي أقيمت مراسمها اليوم الأربعاء، عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب الرجاء البيضاوي المغربي وبريمو دي أوجوستو الأنجولي وإسكو دي كارا التوجولي، في مجموعة تحمل مواجهات قوية للمارد الأحمر.

تاريخ مواجهات مدرب الأهلي ضد الرجاء المغربي

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء، في ظل المواجهة الخاصة التي تجمع الفريق المغربي بالمدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، والذي يمتلك سجلًا سابقًا أمام الفريق المغربي.

وخاض عموتة 6 مباريات أثناء توليه تدريب فرق الفتح والوداد والجيش الملكي أمام الرجاء في فترة سابقة، حقق خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين، وتلقى هزيمة واحدة، ليمنح هذا السجل المواجهة المرتقبة طابعًا خاصًا، في ظل سعيه لمواصلة تفوقه أمام الفريق المغربي، وقيادة الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات.

تاريخ مواجهات حسين عموتة ضد الرجاء المغربي

1. الرجاء الرياضي 0-0 الجيش الملكي

2. الرجاء الرياضي 1-2 الوداد الرياضي

3. الرجاء الرياضي 0-1 الوداد الرياضي

4. الفتح الرباطي 0-0 الرجاء الرياضي

5. الفتح الرباطي 2-3 الرجاء الرياضي

6. الفتح الرباطي 1-0 الرجاء الرياضي

الإجمالي:

- عدد المباريات: 6

- الفوز: 3

- التعادل: 2

- الخسارة: 1

وشهدت مراسم القرعة حضور ممثلي الأهلي، وهم سمير عدلي، المدير الإداري، إلى جانب وائل محمد ومحمد أسامة، إداريي الفريق، لمتابعة نتائج القرعة والتعرف على منافسي الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد حجز مقعده في دور المجموعات بعدما تخطى عقبة كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32، ليبدأ الاستعداد لخوض تحدٍ جديد، وسط طموحات بالمنافسة بقوة على اللقب القاري هذا الموسم.