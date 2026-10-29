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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد توفيق: فرحت ببراءة فضل شاكر.. والحمد لله صوته رجع يملى الدنيا

الفنان وليد توفيق
الفنان وليد توفيق

كشف الفنان وليد توفيق عن سعادته ببراءة الفنان فضل شاكر وعودته إلى الغناء بعد سنوات من الغياب، معربًا عن أمله في أن يستعيد مكانته الفنية ويلتقي جمهوره مجددًا.

وليد توفيق يحتفي بعودة فضل شاكر

وقال وليد توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»: «فرحت ببراءة فضل شاكر، ويمكن غلط بأشياء معينة، اتلعب في دماغه، وراح في طريق مش طريقه، ورجع تاني».

وأضاف: «قلت قبل كده في مقابلاتي، إنه لا يمكن قتل عصفور، فضل شاكر فنان مهذب وفنان حساس، أخذته الدنيا بمكان، ثم رجع تاني الحمد لله».

ووجه وليد توفيق الشكر إلى كل من ساهم في خروج فضل شاكر، قائلًا: «أنا بشكر كل الناس اللي ساهموا، على فكرة، لازم نشكر الناس اللي ساهموا بخروج فضل شاكر، في ناس تعبت قوي».

وتابع: «الحمد لله، دلوقتي بيغرد وبيغني بكل إحساس وحرية، الجماهير لازم تعذروه راجع يغني بعد غياب 14 سنة، والحمد لله إنه طلع بخير، ودلوقتي صوته مالي الدنيا، وكل يوم بمكان، مبروك لفضل، مبروك لجمهور فضل شاكر، مبروك للناس اللي بيحبوه».

وليد توفيق فضل شاكر براءة فضل شاكر عودة الغناء

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