دواء تجريبي لعلاج سرطان المعدة يضاعف معدل البقاء على قيد الحياة.. تفاصيل

أظهرت بيانات التجارب السريرية في مراحلها المتأخرة، والتي عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام الطبية (ESMO) في مدريد في 25 أكتوبر، أن دواءً تجريبياً لعلاج السرطان من شركة أسترازينيكا قد ضاعف المدة التي يعيشها المرضى المصابون بـ سرطان المعدة المتقدم.

الدواء، سونيسيتاتوغ فيدوتين، المعروف باسمسون-فيتم اختبار دواء Sone-ve على مرضى سبق لهم تلقي علاجين على الأقل. عاش المرضى الذين تلقوا هذا الدواء متوسط ​​10 أشهر، مقارنةً بـ 5 أشهر للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي الذي اختاره الطبيب. وهذا يُعادل انخفاضًا بنسبة 53% في خطر الوفاة.

ووفقًا لرويترز، توقع المحللون نسبة خطر تبلغ حوالي 0.7 أو أقل، وزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع لا تقل عن شهرين.

وصرحت سوزان غالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير أمراض الدم والأورام في شركة أسترازينيكا، بأن التحسن لمدة خمسة أشهر في معدل البقاء على قيد الحياة بشكل عام كان "ذا أهمية سريرية كبيرة" في مجموعة المرضى الذين يصعب علاجهم.

وقالت غالبريث، في بيان نُشر سابقًا على موقع أسترازينيكا الإلكتروني بتاريخ 27 يوليو 2026: “يتمتع دواء سون-في بإمكانية تغيير علاج سرطان المعدة جذريًا، وذلك باستبدال العلاج الكيميائي التقليدي بهذا الدواء الجديد المُستهدف والمُقترن بالأجسام المضادة، لتحسين نتائج المرضى. تُبرز هذه النتائج التحويلية من المرحلة الثالثة الأولى لتجارب سون-في، إلى جانب برنامجنا التطويري الشامل، إمكانية أن يصبح سون-في دواءً جديدًا هامًا في علاج أنواع السرطان الإيجابية لـ CLDN18.2”.

شملت المرحلة الثالثة من تجربة CLARITY-Gastric01 532 مريضًا مصابًا بسرطان المعدة المتقدم موضعيًا أو المنتشر، أو سرطان المريء والمعدة، أو سرطان غدي مريئي. وكان لدى جميع المرضى بروتين Claudin 18.2 (CLDN18.2) على 25% على الأقل من خلايا الورم.

ويتطلب العلاج المعتمد الذي يستهدف هذه النسبة 75%، وقد ذكر غالبريث أن خفض هذه النسبة قد يضاعف عدد المرضى المؤهلين لتلقي العلاج.

لم يحقق الدواء نتائج ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بهدفه الرئيسي الآخر، وهو البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض.

وذكرت رويترز أن محللي بنك HSBC قالوا إن هذا الإخفاق يُصعّب المقارنة مع دواء IBI343، وهو علاج منافس من نوع CLDN18.2 من شركتي تاكيدا وإينوفنت، والذي حقق هدفه في البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض في دراسة سريرية في مرحلة متأخرة.

لماذا يُعد ذلك مهماً؟

تُشخَّص معظم سرطانات المعدة والمريء في مراحل متقدمة أو منتشرة، ولا تتجاوز نسبة المرضى الذين يعيشون لأكثر من عام 20%. بعد فشل العلاج الأولي، يتراوح متوسط ​​البقاء على قيد الحياة عادةً بين خمسة وتسعة أشهر.

تُقدِّر شركة أسترازينيكا أن حوالي 183,500 مريض سنويًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان يتلقون العلاج في الخط الثاني وما بعده لسرطان المعدة الإيجابي لـ CLDN18.2 وغير الإيجابي لـ HER2.

يُعدّ دواء Sone-ve دواءً مُقترنًا بالأجسام المضادة (ADC)، وهو نوع من العلاجات يُوصف غالبًا بأنه "صواريخ موجهة" لأنه يُوصل حمولة علاجية كيميائية، وهي مونوميثيل أوريستاتين إي (MMAE)، إلى الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

وأوضحت غالبريث أن النتائج تُعزز وجهة نظر شركة أسترازينيكا بأن الأدوية المُقترنة بالأجسام المضادة يُمكن أن تحل محل العلاج الكيميائي الأساسي وتُحسّنه في العديد من أنواع الأورام.

مدى أمان هذا العلاج

كانت الآثار الجانبية الخطيرة أقل شيوعًا مع دواء سون-في، حيث بلغت 36.4% مقابل 44.8% للعلاج الكيميائي.

أما الآثار الجانبية المتعلقة بالمعدة، فكانت أكثر شيوعًا، حيث بلغت 11.1% مقابل 6.3%.

حصل دواء Sone-ve على تصنيف دواء اليتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمفوضية الأوروبية لعلاج سرطان المعدة وسرطان المريء والمعدة، وتصنيف العلاج المبتكر في الصين كخط علاج ثانٍ لسرطان المعدة.

وتجري حاليًا دراسة على أكثر من 2000 مريض لاختباره في مراحل مبكرة من العلاج، وهو ما وصفه غالبريث بأنه مؤشر جيد على إمكانية استخدامه في مراحل مبكرة من العلاج.

جاءت هذه البيانات بعد شهر من موافقة أسترازينيكا على استثمار ملياري دولار في شركة ساميت ثيرابيوتكس، واختبار دواء سون-في إلى جانب الجسم المضاد ثنائي الخصائص إيفونيسكيماب من ساميت. وذكرت رويترز أن أسترازينيكا تتوقع أن تصل مبيعاتها القصوى إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار، بينما تشير تقديرات المحللين إلى أنها أقرب إلى مليار دولار.