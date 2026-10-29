قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة المصرية تخوض جهوداً متواصلة وعملا دؤوبا للارتقاء بمستوى الخدمات
ممثل غانا: نتفاوض مع «روساتوم» لبناء محطة طاقة نووية
انتبهوا لصلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي
وزير الكهرباء يبحث مع روسآتوم إقامة مشروع متكامل لتحلية مياه البحر
الرئيس السيسي يستعرض المحاور الـ 5 للرؤية المصرية لتنمية إفريقيا
رئيس الوزراء يفتتح مستشفى السويس الجامعي..ويجري حوارا مع المرضى عن الخدمات
شخص يشعل النيران في نفسه داخل منزله بالدقهلية
مدبولي من السويس: حجم الجهد طوال الـ12 عاما الماضية كبير جدا.. ونواجه تحديات كثيرة
ريال مدريد يُعلنها: رونالدو توّج بأفضل نسخة للكرة الذهبية في التاريخ
في قمة موسكو.. الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لتنمية إفريقيا ويحذر من عسكرة البحر الأحمر
تطوير قناطر إسنا يخفض استهلاك الكهرباء 40% باستخدام أنظمة التحكم الذكي
الرئيس السيسي يشارك في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة بموسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دواء تجريبي لعلاج سرطان المعدة يضاعف معدل البقاء على قيد الحياة.. تفاصيل

سرطان المعدة
سرطان المعدة

أظهرت بيانات التجارب السريرية في مراحلها المتأخرة، والتي عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام الطبية (ESMO) في مدريد في 25 أكتوبر، أن دواءً تجريبياً لعلاج السرطان من شركة أسترازينيكا قد ضاعف المدة التي يعيشها المرضى المصابون بـ سرطان المعدة المتقدم.

الدواء، سونيسيتاتوغ فيدوتين، المعروف باسمسون-فيتم اختبار دواء Sone-ve على مرضى سبق لهم تلقي علاجين على الأقل. عاش المرضى الذين تلقوا هذا الدواء متوسط ​​10 أشهر، مقارنةً بـ 5 أشهر للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي الذي اختاره الطبيب. وهذا يُعادل انخفاضًا بنسبة 53% في خطر الوفاة. 

ووفقًا لرويترز، توقع المحللون نسبة خطر تبلغ حوالي 0.7 أو أقل، وزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع لا تقل عن شهرين.

وصرحت سوزان غالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير أمراض الدم والأورام في شركة أسترازينيكا، بأن التحسن لمدة خمسة أشهر في معدل البقاء على قيد الحياة بشكل عام كان "ذا أهمية سريرية كبيرة" في مجموعة المرضى الذين يصعب علاجهم.

وقالت غالبريث، في بيان نُشر سابقًا على موقع أسترازينيكا الإلكتروني بتاريخ 27 يوليو 2026: “يتمتع دواء سون-في بإمكانية تغيير علاج سرطان المعدة جذريًا، وذلك باستبدال العلاج الكيميائي التقليدي بهذا الدواء الجديد المُستهدف والمُقترن بالأجسام المضادة، لتحسين نتائج المرضى. تُبرز هذه النتائج التحويلية من المرحلة الثالثة الأولى لتجارب سون-في، إلى جانب برنامجنا التطويري الشامل، إمكانية أن يصبح سون-في دواءً جديدًا هامًا في علاج أنواع السرطان الإيجابية لـ CLDN18.2”.

شملت المرحلة الثالثة من تجربة CLARITY-Gastric01 532 مريضًا مصابًا بسرطان المعدة المتقدم موضعيًا أو المنتشر، أو سرطان المريء والمعدة، أو سرطان غدي مريئي. وكان لدى جميع المرضى بروتين Claudin 18.2 (CLDN18.2) على 25% على الأقل من خلايا الورم.

ويتطلب العلاج المعتمد الذي يستهدف هذه النسبة 75%، وقد ذكر غالبريث أن خفض هذه النسبة قد يضاعف عدد المرضى المؤهلين لتلقي العلاج.

لم يحقق الدواء نتائج ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بهدفه الرئيسي الآخر، وهو البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض. 

وذكرت رويترز أن محللي بنك HSBC قالوا إن هذا الإخفاق يُصعّب المقارنة مع دواء IBI343، وهو علاج منافس من نوع CLDN18.2 من شركتي تاكيدا وإينوفنت، والذي حقق هدفه في البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض في دراسة سريرية في مرحلة متأخرة.

لماذا يُعد ذلك مهماً؟

تُشخَّص معظم سرطانات المعدة والمريء في مراحل متقدمة أو منتشرة، ولا تتجاوز نسبة المرضى الذين يعيشون لأكثر من عام 20%. بعد فشل العلاج الأولي، يتراوح متوسط ​​البقاء على قيد الحياة عادةً بين خمسة وتسعة أشهر.

تُقدِّر شركة أسترازينيكا أن حوالي 183,500 مريض سنويًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان يتلقون العلاج في الخط الثاني وما بعده لسرطان المعدة الإيجابي لـ CLDN18.2 وغير الإيجابي لـ HER2.

يُعدّ دواء Sone-ve دواءً مُقترنًا بالأجسام المضادة (ADC)، وهو نوع من العلاجات يُوصف غالبًا بأنه "صواريخ موجهة" لأنه يُوصل حمولة علاجية كيميائية، وهي مونوميثيل أوريستاتين إي (MMAE)، إلى الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة. 

وأوضحت غالبريث أن النتائج تُعزز وجهة نظر شركة أسترازينيكا بأن الأدوية المُقترنة بالأجسام المضادة يُمكن أن تحل محل العلاج الكيميائي الأساسي وتُحسّنه في العديد من أنواع الأورام.

مدى أمان هذا العلاج 

كانت الآثار الجانبية الخطيرة أقل شيوعًا مع دواء سون-في، حيث بلغت 36.4% مقابل 44.8% للعلاج الكيميائي. 

أما الآثار الجانبية المتعلقة بالمعدة، فكانت أكثر شيوعًا، حيث بلغت 11.1% مقابل 6.3%.

حصل دواء Sone-ve على تصنيف دواء اليتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمفوضية الأوروبية لعلاج سرطان المعدة وسرطان المريء والمعدة، وتصنيف العلاج المبتكر في الصين كخط علاج ثانٍ لسرطان المعدة.

وتجري حاليًا دراسة على أكثر من 2000 مريض لاختباره في مراحل مبكرة من العلاج، وهو ما وصفه غالبريث بأنه مؤشر جيد على إمكانية استخدامه في مراحل مبكرة من العلاج.

جاءت هذه البيانات بعد شهر من موافقة أسترازينيكا على استثمار ملياري دولار في شركة ساميت ثيرابيوتكس، واختبار دواء سون-في إلى جانب الجسم المضاد ثنائي الخصائص إيفونيسكيماب من ساميت. وذكرت رويترز أن أسترازينيكا تتوقع أن تصل مبيعاتها القصوى إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار، بينما تشير تقديرات المحللين إلى أنها أقرب إلى مليار دولار.

سرطان المعدة العلاج الكيميائي أمراض الدم أسترازينيكا علاج سرطان المعدة سرطان المريء لماذا يُعد ذلك مهماً الخلايا السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

ارشيفي

حتى التاسعة مساء.. أمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة والأرصاد السعودية تعلن الإنذار الأحمر

اليابان:لم ترد تقارير عن أضرار جراء إطلاق كوريا الشمالية 12 صاروخًا باليستيًا

اليابان:لم ترد تقارير عن أضرار جراء إطلاق كوريا الشمالية 12 صاروخًا باليستيًا

مجلس الأمن يبحث اليوم مخاطر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على أمن الملاحة العالمية

مجلس الأمن يبحث اليوم مخاطر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على أمن الملاحة العالمية

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد