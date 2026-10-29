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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: حريصون على تبادل الخبرات مع سنغافورة في التعليم الفني والتدريب المهني

وزير التعليم خلال زيارته إلى سنغافورة
وزير التعليم خلال زيارته إلى سنغافورة
ياسمين بدوي

استهل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، بزيارة كلية «آي تي إي كوليدج ويست» (ITE College West)، التابعة لمعهد التعليم الفني السنغافوري (Institute of Technical Education – ITE)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات السنغافورية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وسنغافورة، في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الرئيس السنغافوري إلى مصر عام 2025، والتي تستهدف تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتقني، وتحديث المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين، إلى جانب دعم تبادل الخبرات في تطبيق معايير الجودة بالتعليم الفني.

واستهلت الزيارة بعقد اجتماع للوزير محمد عبد اللطيف مع أليس سو، مديرة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، وسوريش ناتاراجان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخدمات التعليمية التابعة لمعهد التعليم الفني السنغافوري (ITE Education Services)، وذلك بحضور السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر لدى سنغافورة وإيفون ليان، مدير أول لشؤون دول رابطة الآسيان وآسيا الوسطى والشرقية وأفريقيا، وفانيسا كوان، نائب مدير المكتب الدولي بمعهد التعليم الفني السنغافوري، وأليسيا لي، مساعد مدير لشؤون دول رابطة الآسيان وآسيا الوسطى والشرقية وأفريقيا،

ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، واعتزازه بالتعاون بين مصر وسنغافورة في مجال التعليم، مشيدًا بالتجربة السنغافورية في التعليم الفني والتدريب المهني، ومؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب السنغافوري، خاصة في مجالات تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتطبيق النماذج التعليمية الحديثة التي تركز على إكساب الطلاب المهارات العملية والتكنولوجية.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بتحديث هذا القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، من خلال التوسع في الشراكات الدولية وتطوير المسارات التعليمية التي تتيح للطلاب اكتساب المهارات والجدارات الفنية والمهنية اللازمة للعمل في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الحالي شهد انطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، من بينها 100 مدرسة بالشراكة مع الجانب الإيطالي، و38 مدرسة بالشراكة مع الجانب الألماني، موضحًا أن هذا التوسع يستهدف تطبيق المعايير الدولية في الدراسة والتدريب العملي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.

ومن جانبها، أعربت أليس سو، مديرة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، عن سعادتها بالتعاون مع الجانب المصري، وتقديرها لزيارة السيد الوزير، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التعليم الفني والمهني.

وأشارت إلى أن التجربة السنغافورية في التعليم الفني تقوم على تنمية المهارات التطبيقية للطلاب، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية ترتبط باحتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

وتناول الاجتماع استعراض آليات تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في سنغافورة، وأساليب تصميم البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين والمدربين، وتبادل الخبرات في تطبيق معايير الجودة بالتعليم الفني.

كما ناقش الجانبان دور الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني، والاستفادة من الخبرات الصناعية في تطوير التدريب العملي، وتعزيز ارتباط البرامج التعليمية بالتطورات التكنولوجية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والبناء على مجالات التعاون القائمة بين مصر وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز الشراكات التعليمية وتبادل الخبرات.

وزير التربية والتعليم التعليم الفني محمد عبد اللطيف سنغافورة

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