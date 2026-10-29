محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 744 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات بالمحافظة.. صور

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 744 طنًا، بواقع 120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و100 طن بمركز ومدينة بسيون، و80 طنًا بحي ثان طنطا، و70 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و60 طنًا بكل من حي أول طنطا، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة قطور.

رفع تلال واكوام القمامة

كما تم رفع 59 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و40 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى وحي ثان المحلة الكبرى، و30 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و25 طنًا بمركز طنطا.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.