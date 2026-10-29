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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من نصر العبور إلى معركة الوعي.. خالد فودة يحاضر طلاب جامعة الملك سلمان الدولية بحضور محافظ جنوب سيناء

مستشار رئيس الجمهورية خلال القاء ندوة
مستشار رئيس الجمهورية خلال القاء ندوة
ايمن محمد

شهد اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، بجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة طور سيناء، بعنوان «روح أكتوبر ومعركة الوعي الوطني.. من نصر العبور إلى حماية الهوية الوطنية»، بحضور الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وحشد كبير من الطلاب والطالبات.

وتناولت المحاضرة الدلالات الاستراتيجية لانتصارات السادس من أكتوبر، وما جسدته من نموذج متكامل للتخطيط العلمي والاستراتيجي، والإرادة الوطنية، والإيمان بالهدف، والتلاحم الشعبي، مؤكدة أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل ملحمة استراتيجية متكاملة الأركان، قدمت دروسًا مهمة في التخطيط والاستعداد والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.

واستعرض اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة أهمية استلهام روح أكتوبر في مواجهة تحديات الحاضر، مشيرًا إلى أن التنمية الشاملة تمثل إحدى ركائز قوة الدولة وأمنها القومي، وأن تنمية المناطق الاستراتيجية، وفي مقدمتها البوابة الشرقية لمصر، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الأمن القومي وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات.

كما تناولت المحاضرة معركة الوعي باعتبارها أحد أبرز التحديات الراهنة، في ظل ما يُعرف بحروب الجيل الرابع، وما تتضمنه من محاولات لتزييف الوعي، ونشر الشائعات والأفكار المغلوطة، وتفكيك المجتمعات، واستهداف الهوية الوطنية وتشويه الرموز الوطنية، فضلًا عن استغلال الفضاء الإلكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي للتأثير في عقول .

وأكدت المحاضرة أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والمعلومات المضللة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، بما يسهم في حماية الهوية المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع.

واختُتمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية استلهام دروس انتصارات أكتوبر في بناء وعي وطني مستنير، قادر على التعامل مع التحديات الراهنة، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، وصون مقدرات الدولة المصرية.

جنوب سيناء مستشار رئيس الجمهورية ندوة اكتوبر محاضرة

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