75 وجبة وورود.. أطفال المروة بجنوب سيناء يحتفون بأبطال الشوارع في ذكرى أكتوبر

شاركت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أطفال روضة مدرسة المروة المتميزة للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، فعاليات مبادرة «من طفل اليوم لبطل الغد»، التي تستهدف غرس قيم الانتماء الوطني والتضحية والعمل، وتعريف الأطفال ببطولات شهداء مصر ودور القوات المسلحة والشرطة في تحرير سيناء وحماية الوطن، إلى جانب تقديم رسائل شكر وتقدير للعاملين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك بحضور سهير صديق، نائب رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة، وماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، والمهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، وحنان عبد المعطي، موجه رياض الأطفال بإدارة طور سيناء التعليمية، وأحمد عبد الله، مدير المدرسة.



وشهدت المبادرة مشاركة أطفال الروضة في تجهيز 75 وجبة إفطار جافة، إلى جانب إعداد الورود والمياه والعصائر، وتوزيعها على رجال الشرطة والمرور في الشوارع، والعاملين بالمخابز، وعمال النظافة، والبائعين في الأسواق، في لفتة إنسانية عبّروا من خلالها عن تقديرهم لجهود هذه الفئات ودورها في خدمة المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين.



وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن المبادرة تمثل نموذجًا تربويًا متميزًا لترسيخ قيم الوطنية والانتماء والتضحية في نفوس الأطفال، وتعريفهم ببطولات أبناء مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سيناء وحماية تراب الوطن، مشيرة إلى أهمية تنمية وعي النشء بقيمة العمل واحترام جميع المهن، وتقدير جهود العاملين في مختلف القطاعات.



وأضافت أن المبادرات الميدانية تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه المجتمعي، من خلال تعريفه بأدوار الفئات المختلفة في المجتمع، وتعزيز ثقافة التعاون والمسؤولية واحترام العمل، بما يدعم إعداد جيل واعٍ بقيمة الوطن ومسؤولية المشاركة في تقدمه وازدهاره.



ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر إلى جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح المبادرة، مشيدة بدور أولياء أمور الأطفال في دعم الفعاليات، وجهود معلمات الروضة في تنظيم الأنشطة الوطنية والتربوية بصورة تتناسب مع المرحلة العمرية للأطفال، وتحقق أهداف المبادرة في غرس القيم الإيجابية وترسيخ حب الوطن.



ومن جانبه، أوضح أحمد عبد الله، مدير المدرسة، أن المبادرة انطلقت مع بداية شهر أكتوبر، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتضمنت عددًا من المراحل التي استهدفت تعريف الأطفال ببطولات القوات المسلحة والشرطة ودورهما في تحرير سيناء، إلى جانب تعزيز مشاعر الاعتزاز بالوطن وتاريخه.



وأشار إلى أن الفعاليات شملت كتابة عبارات تعبّر عن حب مصر وتعليقها على شجرة «أم الدنيا»، ورسم علم مصر بألوانه الثلاثة باستخدام بصمات أصابع الأطفال، فضلًا عن تقديم مسرحية استعراضية تجسد ملحمة العبور، وصولًا إلى المرحلة الختامية التي تضمنت إعداد الوجبات وتجهيز الورود والمياه والعصائر لتوزيعها على العاملين في الشوارع والأسواق.

واختُتمت المبادرة بتوجيه رسائل شكر وتقدير إلى رجال الشرطة والمرور وعمال النظافة والعاملين في مختلف المهن، تأكيدًا على أن حب الوطن لا يقتصر على الشعارات، بل يتجسد في السلوك الإيجابي واحترام العمل وتقدير كل من يسهم بجهده في خدمة المجتمع وبناء مستقبل أفضل.