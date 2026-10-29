أكثر من مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال أسبوع

بلغت كمية الأسهم الـمتداولة في "بورصة البحريـن" خلال هذا الأسبوع 5 ملايين و986 ألفا و209 أسهم بقيمة إجـمالية قدرها مليون و963 ألفا و576 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 517 صفقة.

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالـها السابق.

واستحوذ على الـمركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه الـمتداولة مليون و393 ألفا و108 دينارات بحرينية أو ما نسبته 70.95% من إجمالي قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين و716 ألفا و271 سهما، تـم تنفيذها من خلال 310 صفقات.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاتصالات، حيث بلغت قيمة أسهمه الـمتداولـــة 392 ألفا و367 دينارا بحرينيا بنسبة 19.98% من إجمالي قيمة الأسهم الـمتداولة في البورصة وبكمية قدرها 899 ألف و546 سهما، تـم تنفيذها من خلال 89 صفقة.

أما على مستوى الشركات، فقد جاء بنك السلام في الـمركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 582 ألفا و621 دينارا بحرينيا وبنسبة 29.67% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونين و779 ألفا و221 سهما، تـم تنفيذها من خلال 155 صفقة.

وجاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 472 ألفا و548 دينارا بحرينيا وبنسبة 24.07% من قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها 917 ألفا و300 سهم، تـم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نـجد أن الـمتوسط اليومي لقيمة الأسهم الـمتداولة بلغ 392 ألفا و715 دينارا بحرينيا في حين كان الـمتوسط اليومي لكمية الأسهم الـمتداولة مليون و197 ألفا و242 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 103 صفقات.