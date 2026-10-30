ببطارية أكبر وكاميرا إضافية.. تسريبات تكشف مواصفات iPhone Air 2

تستعد شركة آبل لإجراء مجموعة من التحسينات على الجيل الثاني من هاتفها النحيف iPhone Air 2، وفقا لتسريبات جديدة كشفت عن أبرز مواصفاته المتوقعة، والتي تشمل شاشة أكبر نسبيا، ومعالجا بتقنية تصنيع متقدمة، إلى جانب زيادة سعة البطارية وإضافة كاميرا خلفية جديدة.

وبحسب المعلومات المتداولة، يأتي هاتف iPhone Air 2 بشاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة تتجاوز 1.5K، مع دعم تقنية LTPO ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهي مواصفات تتوافق مع تسريب سابق أشار إلى حجم الشاشة نفسه.

وفيما يتعلق بالأداء، يتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج من سلسلة A20، المصنع بتقنية 2 نانومتر، ما قد يوفر تحسينات في سرعة المعالجة وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق.

بطارية أكبر بنسبة 11%

ومن أبرز التغييرات المنتظرة زيادة سعة البطارية إلى 3500 مللي أمبير في الساعة، مقابل 3149 مللي أمبير في الساعة في الإصدار الأول من iPhone Air، بزيادة تقدر بنحو 11%.

ومن شأن هذه الزيادة، إذا تأكدت، أن تسهم في تحسين زمن الاستخدام ومعالجة أحد أبرز الجوانب التي قد تشكل فارقا بين الهاتف وبقية طرازات آيفون.

iPhone Air

وتتوافق هذه المعلومات مع تسريب سابق للمصدر نفسه، استند إلى مصادر في سلاسل التوريد، وأشار حينها إلى أن آبل قد تعتمد بطارية بالسعة ذاتها في الجيل الجديد.

تطوير منظومة التصوير

وعلى مستوى التصوير، تشير التسريبات إلى أن iPhone Air 2 سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا جديدة فائقة الاتساع، في تحول عن الجيل الحالي الذي يعتمد على مستشعر خلفي واحد فقط. ومن المتوقع أيضا استمرار دعم تقنية التعرف على الوجه Face ID.

موعد إطلاق iPhone Air 2

أما بالنسبة إلى موعد الإطلاق، فتشير التقارير إلى احتمال تقديم الهاتف خلال ربيع عام 2027، بالتزامن مع الكشف عن هاتفي iPhone 18 وiPhone 18e، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من آبل حتى الآن.

وكانت آبل أطلقت الجيل الأول من iPhone Air في سبتمبر الماضي، بسعر يبدأ من 999 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، بينما طرحت نسخة 512 جيجابايت بسعر 1199 دولارا، ونسخة 1 تيرابايت مقابل 1399 دولارا.

وتظل هذه المواصفات والمواعيد في إطار التسريبات والتوقعات، إلى حين إعلان آبل رسميا عن الهاتف وتفاصيله النهائية.