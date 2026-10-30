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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعرب عن معارضتها للممارسات الأمريكية المعيقة لشركات الاتصالات الصينية

الصين
الصين
أ ش أ

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم /الجمعة/، بأن الصين أعربت عن معارضتها الحازمة واستيائها الشديد إزاء الممارسات غير المعقولة التي يمارسها الجانب الأمريكي ضد شركات صينية.

وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أن قوه أدلى بتصريحات - خلال مؤتمر صحفي دوري عندما طُلب منه التعليق على خطة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لحظر وصول شركات الاتصالات الصينية مباشرة إلى أرقام الهواتف في الولايات المتحدة لأسباب مزعومة تتعلق بالأمن القومي - قال فيها إن الجانب الأمريكي وسّع مفهوم الأمن القومي على نحو مفرط وأساء استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول.

وأضاف قوه أن مثل هذه الإجراءات أعاقت بشكل خطير التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الشركات الصينية والأمريكية، ولا تخدم مصالح أي طرف، بما في ذلك مصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

ولفت المتحدث إلى أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بكل حزم.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون الصين شركات صينية

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