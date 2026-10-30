بسبب كسر ماسورة مياه.. سقوط سيارة في هبوط أرضي بمنطقة دار مصر بالعبور

شهدت منطقة دار مصر بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة داخل هبوط أرضي مفاجئ، نتيجة حدوث كسر في إحدى مواسير المياه، ما أدى إلى تآكل التربة وحدوث هبوط بالمنطقة، وسقوط السيارة داخل الجزء المنهار.

وأثارت الواقعة حالة من القلق بين سكان المنطقة، وسط مطالب بسرعة التعامل مع الهبوط الأرضي، وإصلاح كسر الماسورة، وتأمين موقع الحادث لمنع تعرض المارة والسيارات لأي مخاطر.



وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي، لفحص موقع الهبوط ومعالجة أسبابه والتأكد من سلامة الطريق قبل إعادة الحركة بصورة طبيعية.