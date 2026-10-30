ليس ديزني لاند.. أرتيتا يوجه رسالة قوية للاعبه بعد إيقافه

قال مايكل أرتيتا مدرب أرسنال إن اللاعب الشاب ماكس داومان يجب أن يتعلم كيفية التعامل مع متطلبات كرة القدم على أعلى المستويات، وذلك بعد طرد الجناح في المباراة التي خسرها الفريق في كأس الرابطة أمام فليتوود تاون المنافس في دوري الدرجة الرابعة، حيث سيضطر اللاعب (16 عاما) إلى قضاء عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات.

وطُرد داومان، الذي سيغيب عن رحلة إرسنال لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل، في الدقيقة 85 من مباراة الدور الرابع التي خسرها الفريق يوم الثلاثاء، الماضي بعد مشادة مع المدافع هاريسون نيل، حيث خسر أرسنال 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقب انتقادات الجماهير لردة فعله تجاه داومان بعد الطرد "هذه هي الأجواء وهذا هو الواقع. نحن لسنا في ديزني لاند بل في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ونظر أرتيتا بحدة للاعب الشاب وهو يغادر الملعب في استاد هايبري التابع لنادي فليتوود، وتبادل الكلمات مع داومان وهو في طريقه إلى النفق، ليقول لاحقا إن هذا الأمر كان موضوعا تحدثا عنه معا قبل انطلاق المباراة.

تعليق أرتيتا

وقال المدرب الإسباني: "نحن نهتم به كثيرا، لكن في الوقت نفسه سنطالبه بما نطالب به الجميع، إذ عليه أن يستحق فرصة اللعب. فماذا يقول لي بقية اللاعبين؟ يجب أن أكون عادلا".

وأوضح أرتيتا أن رد فعله كان مدفوعا بالإحباط من العواقب التي قد يتعرض لها داومان، مضيفا أن طبيعة اللاعب الشاب تجعل من المرجح أن يجذب انتباه المنافسين. كما نفى أي إشارة إلى وجود خلاف مع الجناح.

وواصل: "لا توجد أي مشاكل. لقد تحدثنا أمس، فعلت ذلك، لهذا السبب أكون حريصا جدا في التعامل مع هذه الأمور، خاصة مع اللاعبين الشبان لأننا ارتكبنا هذه الأخطاء من قبل، وأنت تدرك مدى قسوة العقوبة التي قد تتعرض لها، وكيف يمكن لذلك أن يغير مجريات الأحداث اللاحقة".

كما أعرب المدرب الإسباني عن خيبة أمله بعد أن أيدت لجنة تنظيمية مستقلة إيقاف داومان، ورفضت استئناف أرسنال ضد الطرد والعقوبة.

واختتم أرتيتا في إشارة إلى تدخل نيل على داومان: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، بصراحة، لا سيما بسبب التدخل المتهور الذي تعرض له، فكانت ردة فعله محدودا مقارنة بما حدث".