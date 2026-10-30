مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق: أوكرانيا أحدثت فجوات أمنية داخل النظام الروسي

قال أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن أوكرانيا لا تكتفي باستغلال نقاط الضعف في الإجراءات الأمنية الروسية، بل إنها تعمل على إحداث ثغرات داخل المنظومة الدفاعية الروسية نفسها.

وعلق ميلنيك، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، على استراتيجية أوكرانيا في استنزاف الدفاعات الجوية الروسية، قائلا إن كييف تسعى إلى استغلال هذه الثغرات بصورة أكثر فاعلية،

وأشار إلى أن مراكز أبحاث مستقلة رصدت تراجعًا في أعداد منظومات الدفاع الجوي الروسية، التي تجاوز عددها 580 منظومة، إلى جانب أكثر من 200 رادار، وأكثر من 100 منظومة للحرب الإلكترونية.