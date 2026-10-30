حسام موافي بحذر من خطورة أمراض الكبد والكلى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة بعض الأمراض التي قد تصيب الكبد والكلى دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن غياب الأعراض لا يعني بالضرورة سلامة أعضاء الجسم.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، ردًا على سؤال أحد المتابعين بشأن إمكانية إصابة الكبد أو الكلى دون الشعور بأعراض، أن ذلك أمر وارد جدًا، مشيرًا إلى أن بعض الأمراض لا تظهر علاماتها إلا بعد وصولها إلى مراحل متقدمة.

وأضاف أن الفشل الكلوي قد يتطور دون أعراض واضحة، وقد لا يبدأ المريض في الشعور بمشكلته الصحية إلا عندما تصل حالته إلى مرحلة تستدعي الغسيل الكلوي، محذرًا من خطورة الاعتماد على الأعراض وحدها لاكتشاف الأمراض.