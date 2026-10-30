سنتكوم تكذب رواية الحرس الثوري بشأن تدمير مسيّرة بحرية في مضيق هرمز

اتهمت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الحرس الثوري الإيراني، بالترويج لما وصفته بـ «العديد من الأكاذيب» خلال الأسبوع الجاري، نافية صحة ادعاءاته بشأن تدمير مسيّرة بحرية أمريكية في مضيق هرمز، في أحدث حلقة من تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن التطورات الأمنية في الممر الملاحي الاستراتيجي.

وجاء الموقف الأمريكي، وفق ما نقلته قناة «العربية»، ردًا على إعلان إيراني تحدث عن تدمير سفينة أمريكية مسيّرة في الجزء الشرقي من المضيق. ولم يقدم الإعلان الإيراني، بحسب المعلومات المنشورة، تفاصيل مستقلة تثبت طبيعة الهدف أو ملابسات استهدافه.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت، الجمعة 30 أكتوبر، عن البحرية التابعة للحرس الثوري إعلانها تدمير سفينة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي لم يصدر تأكيدًا فوريًا للرواية الإيرانية.



وتتزامن هذه التصريحات مع خلاف متصاعد بين الجانبين بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أكدت «سنتكوم» في 28 أكتوبر أن القوات الأمريكية أزالت الألغام البحرية من مسارات العبور الرئيسية المعترف بها دوليًا، وأنها لا تزال خالية منها، بينما طالب متحدث باسم الحرس الثوري بتقديم أدلة مستقلة على إزالة الألغام، رافضًا الاكتفاء بالبيانات الأمريكية.



وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري، الجمعة، وقوع انفجارات وحرائق على متن ثلاث ناقلات نفط أثناء عبورها مسارات وصفها بأنها غير مصرح بها، كما تحدث عن اصطدام إحدى الناقلات بلغم بحري. لكن وكالة «أسوشيتد برس» أشارت إلى أن هذه الروايات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة، فيما قالت إن الجيش الأمريكي رفض مزاعم طهران بشأن الألغام، مؤكدًا تطهير مسارات العبور المعترف بها.



وتعكس التصريحات المتبادلة استمرار التوتر حول السيطرة على مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا، وسط تضارب الروايات بشأن الحوادث البحرية والتهديدات التي تواجه حركة السفن التجارية.