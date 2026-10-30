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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الثابت بوحدة البوسنة والهرسك ومستقبلها الأوروبي

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس التزام الاتحاد "الثابت" بالبوسنة والهرسك كدولة موحدة وذات سيادة، وبمستقبلها الأوروبي.

وقال لامبرينيديس، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يأمل في تعيين مواطن من إحدى دوله قريبا في منصب الممثل السامي للامم المتحدة فى البوسنة والهرسك، على أن يعكس اختيار المرشح توافقا داخل اللجنة التوجيهية لمجلس تنفيذ السلام، وأن يتعامل بصورة شاملة مع مختلف الأطراف المحلية.

وأعرب عن "أسف عميق" لمشاركة سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في جنازة راتكو ملاديتش، المدان بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يدين أي تمجيد لمجرمي الحرب وإنكار الإبادة الجماعية ومراجعة الحقائق التاريخية"، مشددا على أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع القيم الأوروبية الأساسية.

وأضاف أن هذه الممارسات "لا مكان لها في الاتحاد الأوروبي أو بين الدول التي تطمح إلى الانضمام إليه"، مؤكدا أن احترام تلك القيم يمثل جزءا أساسيا من المسار الأوروبي للبوسنة والهرسك.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس

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