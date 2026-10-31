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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد | اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية في بلاط ..وإجراء قرعة علنية لآبار الشباب بقرية أولاد عبدالله

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها.

محافظ الوادي الجديد: اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية ل 16 قرية بمركز بلاط.... ووصول إجمالي ما تحديثه حتى الآن ل 101 قرية

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية ل 16 قرية بمركز بلاط، من قِبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إطار جهود المحافظة للتوسع العمراني المنظم وتحقيق الاستقرار العمراني بالقرى، وفقًا للاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة.

وأوضحت المحافظ أن القرى التي شملها الاعتماد تضم: البشندي، والزيات، والبرابخ، وقسطل، والحاجر، والعوينة، وعين عيش، ومرزوق، والجديدة، ومحمد نصر، وأبو خزام، والخوافة، والقديمة، والشهداء «بئر 2»، والزهراء «بئر 3»، والشيخ منصور «الشوش»

وأشارت المهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة أن إجمالي القرى التي تم تحديث أو اعتماد الأحوزة العمرانية لها حديثًا بلغ 101 قرية بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي قرى المحافظة، مشيرةً إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاستكمال تحديث الأحوزة العمرانية بباقي القرى، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويحقق التوازن بين احتياجات التوسع السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة.

إجراء القرعة العلنية لآبار الشباب بقرية أولاد عبدالله بالوادي الجديد

في إطار الحرص على تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، تم إجراء القرعة العلنية الخاصة بآبار الشباب بالوحدة المحلية لقرى أولاد عبدالله، بمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بناءً على توجيهات الوزيرة حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة اعمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط وبحضور قيادات المركز، وسط مشاركة واسعة من أهالي ومواطني القرية.

وجاءت القرعة في أجواء اتسمت بالشفافية والتنظيم، وبمشاركة كبيرة من أبناء القرية، تأكيدًا على أهمية إتاحة الفرص وفقًا للقونين

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم جهود التنمية بمركز بلاط، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تنمية المناطق الريفية وتحسين جودة حياة المواطنين

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