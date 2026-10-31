طريقة عمل البرجر في البيت بـ3 وصفات أحلى من الجاهز

البرجر من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص الأطفال مما يدفع الكثير يحرص على تناولها من المطاعم و الأسواق.

نقدم لكم فيما يلي بعض وصفات البرجر التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في البيت.

وصفات مختلفة لتحضير البرجر في البيت

مقادير برجر الدجاج



● نصف كيلو صدور دجاج

● بيض

● ملح

● فلفل أسود

● بابريكا

● زبادي

● دقيق

● بصل أخضر

● جبنة موتزاريلا

● ثوم مفروم

● زيت للقلي

للتقديم:

● خبز كايزر

● بطاطس محمرة

● طماطم شرائح

● بصل شرائح

● كابوتشا

● كاتشب

● مايونيز



طريقة تحضير برجر الدجاج



يقطع الدجاج ثم يضاف اليها البيض و الزبادي و الدقيق ثم البصل الأخضر و الجبنة الموتزاريلا و الثوم

و تتيل بالملح و الفلفل الأسود و البابريكا

ثم تحمر في زيت حتى تمام النضج

تقدم مع خبز الكايزر و البطاطس المحمرة

مقادير برجر بالجبنة



● نصف كيلو لحمة مفرومة

● بقسماط

● بيضة

● بيكنج بودر

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● قرفة ناعمة

● زنجبيل بودرة

● ملح

● فلفل أسود

التقديم:

● جبنة شرائح

● شرائح طماطم

● بطاطس محمرة

● كاتشاب

● خبز كيرز



طريقة تحضير برجر بالجبنة



تخلط اللحمة المفرومة والبقسماط والبيض والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل

تخلط جيداً وتشكل أقراص

توضع فى طاسة بها القليل من الزيت

يقلب البرجر على الوجه الآخر

يقدم مع الخبز والجبنة والطماطم والبطاطس والكاتشاب .

مقادير برجر التورتيلا



● خبز تورتيلا

● نصف كيلو لحمة مفرومة

● توابل برجر

● بصل مفروم

● جبنة ميكس مبشورة

● ملح وفلفل

● خس

● طماطم

● بصل

للصوص

● كاتشب

● مايونيز

● مستردة

● خيار مخلل



طريقة تحضير برجر التورتيلا



يفرد على خبز التورتيلا لحمة مفرومة و يوضع على الوجه توابل برجر , ملح , فلفل

في طاسة على النار يوضع قليل من الزيت ثم يوضع خبز التورتيلا باللحمة المفرومة.

يقلب الساندوتش و يوضع على الوجه قليل من الجبنة

يترك الساندوتش قليلاً.

للصوص

في بولة يوضع مايونيز , كاتشب , مسطردة , خيار مخلل , بصل مفروم , ملح , فلفل , توابل برجر و تقلب المكونات جيداً للحصول على الصوص المطلوب.

يوضع الصوص على وجه الساندوتش مع حلقات طماطم , بصل , مخلل , خس مبشور

ثم يقدم خبز التورتيلا.