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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. لهذا السبب يجب غسل الموز قبل تناوله

الموز
الموز
نهى هجرس

يُعدّ الموز من أكثر الوجبات الخفيفة المحبوبة ، وذلك لأسباب وجيهة، فهو يأتي بقشره الطبيعي، وينضج بسهولة على طاولة المطبخ، ويتحمل حتى وضعه في قاع حقيبة الصالة الرياضية، كما تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 3 غرامات من الألياف و420 ملليغرامًا من البوتاسيوم.

بما أنك تتخلص من القشرة ، فقد يبدو غسل الموزة غير ضروري، لكن هذه القشرة مرّت بأيدٍ كثيرة قبل أن تصل إلى مطبخك، أي شيء على سطحها قد ينتهي به المطاف على أصابعك، وسطح مطبخك، وحتى على الفاكهة التي تأكلها.

 فينتقل التلوث البكتيري وغيره من الملوثات الضارة بنسبة عالية جدًا من عربات التسوق، ، وأيدي المتسوقين الآخرين، وخاصة الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام" . 

وقد وجد باحثون قاموا بمسح متاجر البقالة في البرتغال وإسبانيا أن قسم الخضراوات والفواكه هو أكثر المناطق تلوثًا بالبكتيريا والفطريات

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

تتركز بقايا المبيدات على القشرة

في الوضع الطبيعي، تتعرض الطبقة الخارجية للموز للتربة والمواد الكيميائية الزراعية كالمبيدات الحشرية، وقد تحمل كائنات دقيقة ضارة". تمتص القشرة السميكة معظم هذه المواد الكيميائية. 

في إحدى الدراسات الميدانية لمبيد فطري يُستخدم عادةً في رش محاصيل الموز، بقيت نسبة تتراوح بين 65% و97% من بقايا المبيد في القشرة، لكن الباحثين خلصوا إلى أن خطر تناول الموزة نفسها ضئيل

هذا يعني أن القشرة تساعد في تقليل تعرض الموزة نفسها للمبيدات، وهذا خبر سار للجزء الذي تأكله، لكن المشكلة تكمن في أن القشرة هي الجزء الذي تمسكه بيدك، فالبقايا التي تبقى على السطح الخارجي لا تختفي عند تقشير الموزة

قد ينقل قشر الثمرة الجراثيم إليها

على الرغم من أن الموز يتمتع بقشرة سميكة واقية، إلا أن البكتيريا والأوساخ والمبيدات الحشرية الموجودة على القشرة قد تنتقل إلى داخله عند تقشيره". ما لم تكن حذرًا للغاية لتجنب ذلك، فإن أصابعك ستنتقل من سطح الموز إلى داخله حتى تقطيع الموز بقشره قد يتسبب في انتقال الجراثيم من القشرة إلى الداخل عبر السكين

كما يجب تجنّب استخدام سائل غسل الأطباق ومنظفات الخضار والفواكه التجارية. 

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الماء العادي يكفي، جفّف الموزة بمنشفة نظيفة أو منشفة ورقية، فهذا يساعد على إزالة المزيد من البكتيريا، ثم قشّرها.

"إن شطف الفاكهة أو فركها برفق عند الوصول إلى المنزل عادة جيدة وصحية.

المصدر eating well 

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