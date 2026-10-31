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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيتكوين تحافظ على التداول فوق 77 ألف دولار وسط ترقب تداعيات اختراق بينانس

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

حافظت عملة "بيتكوين" على التداول أعلى مستوى 77 ألف دولار، خلال تداولات اليوم السبت، في ظل متابعة المستثمرين تطورات اختراق منصة "بينانس" للعملات المشفرة، وسط تقديرات من محللين في "وول ستريت" بأن موجة البيع الأخيرة ربما أوجدت فرصا للشراء، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الهجوم الإلكتروني.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.71% إلى 77,418.4 دولار، بعدما أثار الاختراق الأمني، الذي وقع في وقت متأخر من يوم الخميس، اضطرابات في أسواق الأصول الرقمية، وأدى إلى انخفاضات حادة في أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

كما تباين أداء العملات المشفرة الأخرى، إذ ارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.02% إلى 2,240.54 دولار، بينما تراجعت عملة إكس آر بي، صاحبة المركز الثالث، بنسبة 0.96% إلى 1.2450 دولار.

وانخفضت سولانا بنسبة 1.98% إلى 96.08 دولار، وتراجعت عملة "بي إن بي" بنسبة 1.91% إلى 702.57 دولار، فيما هبطت كاردانو بنسبة 0.26% إلى 0.1929 دولار، ودوجكوين بنسبة 1.16%.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية الميمية، تراجعت عملة "ترامب" بنسبة 2.21%، بينما ارتفعت عملة "شيبا إينو" بنسبة 0.85%.

وانصب الاهتمام على محاولات المهاجمين نقل الأموال المسروقة وإخفاء مساراتها، إلى جانب جهود القطاع لاحتواء الأضرار الناجمة عن الواقعة.

وحددت شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين أنماطًا جديدة لعمليات غسل الأموال، شملت آلاف المعاملات، بما يشير إلى استخدام القراصنة أنظمة آلية لإخفاء الأصول المسروقة.

وفي المقابل، أعلنت منصة "بينانس" اعتزامها استئناف عمليات السحب على مراحل، عقب إجراء فحوص أمنية، مؤكدة تخصيص أكثر من 6.34 مليار دولار من أموال الشركة لتغطية الخسائر، كما تعتزم نشر بيانات إثبات الاحتياطيات بحلول يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، لتوفير مؤشر إضافي للمستثمرين على وضعها المالي.

ورغم تداعيات الاختراق، رأى محللون لدى شركات "كانتور فيتزجيرالد" و"تي دي كوين" و"كومباس بوينت" أن الواقعة لا تمثل بالضرورة تهديدًا للتكنولوجيا الأساسية لعملة بيتكوين أو لمسار تعافي سوق العملات المشفرة بوجه عام.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "تيذر" تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، لترتفع أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.5 مليار دولار.

وبلغت احتياطيات الشركة المصدرة للعملة المستقرة 191.5 مليار دولار، متجاوزة التزاماتها بنحو 8 مليارات دولار؛ بما يعكس حجم الموارد المالية المتاحة في قطاع العملات المستقرة، في وقت تواجه فيه الجهات المصدرة تدقيقًا متزايدًا بشأن قدرتها على تجميد الأصول المسروقة.

وحذر خبراء قانونيون من أن تجميد الرموز الرقمية لا يثبت تلقائيا ملكيتها أو يضمن استردادها؛ ما يجعل نتائج التحقيقات في اختراق "بينانس" غير محسومة حتى الآن.

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