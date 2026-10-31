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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الدولي يكرّم التغطيات الإعلامية المتميزة بجوائز جديدة في المنتدى العالمي للملاكمة

الاتحاد الدولي للملاكمة
الاتحاد الدولي للملاكمة
أ ش أ

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، تخصيص جوائز جديدة لتكريم الصحفيين والمصورين والمؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى الرقمي، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة، وذلك خلال المنتدى العالمي للملاكمة، المقرر عقده في إسطنبول بتركيا يوم 4 ديسمبر 2026.

وتهدف الجوائز الجديدة إلى الاحتفاء بالإعلاميين الذين أسهموا في تعزيز انتشار رياضة الملاكمة وتقريبها من الجماهير حول العالم، من خلال التغطيات الصحفية المتميزة والتصوير الفوتوغرافي والبث الإعلامي والمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتشمل الجوائز الإنجازات الإعلامية المحققة على مدار العام الجاري، دون اقتصارها على تغطية البطولات والفعاليات الكبرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

ومن المتوقع أن تغطي الجوائز مختلف مجالات الإعلام الرياضي المتخصص في الملاكمة، بما في ذلك المؤسسات التلفزيونية والمنصات الرقمية وفرق التحرير، إلى جانب الصحفيين والمصورين وصنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، الذين نجحوا في نقل أجواء المنافسات وإبراز الجوانب الإنسانية والحماسية للرياضة وتعزيز تفاعل الجماهير معها.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للملاكمة، الذي يسبق انعقاد المؤتمر الانتخابي العادي للاتحاد الدولي للملاكمة في 5 ديسمبر.

وتستضيف إسطنبول سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى للملاكمة خلال الأسابيع التي تسبق انعقاد المؤتمر، أبرزها النسخة الأولى من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، بمشاركة ملاكمين من مختلف أنحاء العالم.

وتُختتم البطولة بإقامة النزالات النهائية في صالة سنان إردم الرياضية، بالتزامن مع المنتدى العالمي للملاكمة، الذي يشهد تكريم الإعلاميين المتميزين في نقل أحداث الرياضة وقصص أبطالها إلى الجماهير حول العالم.

وأكد الاتحاد الدولي للملاكمة، أنه سيعلن خلال شهر نوفمبر المقبل عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بفئات الجوائز ومعايير التقييم والجوائز المخصصة للفائزين.

الاتحاد الدولي للملاكمة جوائز جديدة الصحفيين

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