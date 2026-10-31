انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية بالصين خلال أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية صادرة، اليوم، تباطؤ نشاط قطاع الصناعات غير التحويلية في الصين خلال شهر أكتوبر الجاري، فيما حافظ قطاع الخدمات على استقراره بشكل عام، مع تسجيل نمو قوي نسبيا في الاستهلاك المرتبط بالعطلات وبعض قطاعات الخدمات.

وكشفت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية بلغ 49.7 في أكتوبر، بانخفاض قدره 0.5 نقطة عن سبتمبر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف النشاط في بعض قطاعات الخدمات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، فيما تشير القراءة دونها إلى الانكماش.

وبلغ مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات 50.0، بانخفاض قدره 0.2 نقطة عن الشهر السابق، ما يشير إلى استقرار النشاط بشكل عام.

وعلى مستوى القطاعات، تحسن نشاط الأعمال في معظم فئات الخدمات الرئيسية. وشهدت خدمات النقل بالسكك الحديدية والإقامة والثقافة والرياضة والترفيه تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت مؤشراتها لتصل إلى نطاق التوسع، مدعومة بالسفر والإنفاق الاستهلاكي خلال عطلة العيد الوطني.

في الوقت نفسه، ظلت مؤشرات نشاط الأعمال في خدمات النقل المائي والخدمات البريدية وخدمات الإنترنت والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات جميعها فوق 55.0، مما يشير إلى نمو سريع نسبيا في نشاط الأعمال.

كان القطاع المالي هو فئة الخدمات الرئيسية الوحيدة التي سجلت انخفاضا في مؤشر نشاط الأعمال، حيث ساهم تراجعه الحاد نسبيا في التباطؤ العام لنشاط قطاع الخدمات.

وفي قطاع البناء، انخفض مؤشر نشاط الأعمال بمقدار 2.3 نقطة عن شهر سبتمبر ليصل إلى 48.0، ما يشير إلى تباطؤ في نشاط البناء.

وبلغ مؤشر توقعات نشاط الأعمال في قطاع البناء 52.3، بانخفاض قدره 3.1 نقطة عن الشهر السابق.

وجاءت البيانات في وقت حافظ فيه قطاع الخدمات الصيني على زخم نمو قوي هذا العام، مدعوما بتوقعات سياساتية داعمة وتزايد ثقة السوق ومرونة الاستهلاك والانفتاح.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم قطاع الخدمات بنسبة 66.1٪؜ في النمو الاقتصادي للبلاد، بزيادة قدرها 5.9 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.