أحمد مجدي بطل لـ 3 أعمال درامية جديدة

يعيش النجم أحمد مجدي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تعاقد على بطولة 3 أعمال درامية جديدة، من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، في إطار تنوع اختياراته الفنية بين أكثر من تجربة درامية.

يأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل «في حتة تانية»، الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد فراج وسماح أنور وصابرين، وعدد آخر من النجوم.

ويشارك أحمد مجدي في بطولة مسلسل «جثة حية»، إحدى حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، من إنتاج مجدي الهواري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج حسام علي.

وتعاقد مجدي على بطولة مسلسل «في سبيل الحب» الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال المصرية الخليجية، ويجمعه بعدد من نجوم الكويت والخليج، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.

يُذكر أن آخر مشاركات أحمد مجدي الدرامية كانت من خلال مسلسل «موناليزا» الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وحقق من خلاله نجاحًا لافتًا.