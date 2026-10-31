محافظ الوادي الجديد تشارك بافتتاح النسخة الخامسة من "مهرجان النباتات الطبية والعطرية "

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية لعام 2026، والذي أُقيم بالمتحف الزراعي بالدقي، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظي الجيزة والفيوم وقنا، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من السفراء وممثلي الجهات المعنية والقيادات التنفيذية والتصديرية.

وصرحت المحافظ بأن الوادي الجديد تمتلك مقومات زراعية وبيئية متميزة تؤهلها للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، في ضوء ما تتمتع به من مساحات زراعية واسعة وتنوع في الظروف المناخية، مشيرةً إلى أن المحافظة تعمل على تشجيع التوسع في هذه الزراعات الواعدة، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع التركيب المحصولي، وتشجيع إدخال المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية المرتفعة، مع تعزيز فرص إقامة مشروعات للتجفيف والتعبئة والتصنيع واستخلاص الزيوت والمستخلصات النباتية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين والمنتجين.

وتضمنت فعاليات الافتتاح تفقد أجنحة المعرض المقام على هامش المهرجان، والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات في مجالات زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تبادل الرؤى حول فرص تطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة مساهمته في الصادرات الزراعية المصرية.