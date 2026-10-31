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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب يكشف تفاصيل صادمة عن ميكروباص حادث الأوسطي: 35 راكبا مع السائق ورخصته منتهية

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل صادمة بشأن حادث الطريق الأوسطي، الذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، متوقفا عند المخالفات المتعلقة بوسيلة النقل وعدد الركاب وحالة السائق، والتي ساهمت في تحويل الحادث إلى مأساة إنسانية.

التكدس يمثل خطرا بالغا على حياة الركاب

وقال أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إن نحو 35 شخصا كانوا يستقلون الميكروباص إلى جانب السائق، متسائلا: «إزاي في 35 واحد راكبين جوه العربية دي مع السواق؟! قاعدين على بعض إزاي؟»، معتبرا أن هذا التكدس يمثل خطرا بالغا على حياة الركاب.

وأوضح أن الميكروباص اصطدم بسيارة نقل كانت متوقفة بسبب أعمال صيانة، بعدما حاول سائقه تفاديها، لافتا إلى أن قوة التصادم وحجم الأضرار استدعيا استخدام أدوات قص الحديد لفتح السيارة وإخراج الضحايا.

وأضاف أن سائق الميكروباص كان يقود برخصة منتهية، مشيرا إلى أن مثل هذه السيارات تنقل أعدادا كبيرة من العمال، بينهم أطفال، إلى أماكن عملهم، وهو ما يضاعف المخاطر التي يتعرضون لها.

الالتزام بقواعد المرور والحمولات المقررة

وشدد أديب على أن الالتزام بقواعد المرور والحمولات المقررة ومراجعة تراخيص السائقين يمثل ضرورة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب حادث الأوسطي

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