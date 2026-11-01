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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من أعلى معدلات الإصابة عالميًا إلى تجديد الاعتماد الذهبي.. رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

رحلة مصر على مسار القضاء على فيروس "سي"
رحلة مصر على مسار القضاء على فيروس "سي"
عبدالصمد ماهر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها رحلة مصر في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، والجهود المبذولة للقضاء عليه، وصولًا إلى تجديد منظمة الصحة العالمية اعتماد مصر للمستوى الذهبي على مسار القضاء الفيروس في أكتوبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لمسيرة ممتدة من العمل على مكافحة فيروس "سي"، بدأت بمواجهة معدلات انتشار مرتفعة للمرض، وصولًا إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي أسهمت في توسيع نطاق الفحص والكشف المبكر وتوفير العلاج للمصابين، فضلًا عن استمرار جهود الوقاية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية، بما أسهم في خفض معدلات انتشار الفيروس والوفيات المرتبطة به، وترسيخ مكانة مصر في مسار القضاء على المرض.

رحلة مصر على مسار القضاء على فيروس "سي"

واستعرضت الإنفوجرافات تطور جهود مصر في مكافحة فيروس "سي"، موضحة أنه في عام 2008، كانت مصر تعاني من أحد أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي "سي"، إذ بلغت نسبة الإصابة نحو 10% من المصريين.

وأوضحت الإنفوجرافات أنه في عام 2018، تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" تحت شعار "100 مليون صحة"، ونُفذت على 3 مراحل، ونجحت في فحص نحو 63 مليون شخص ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، إلى جانب علاج 4 ملايين مصاب، بما أسهم في خفض معدل انتشار الفيروس إلى أقل من 0.38%.

وأضافت الإنفوجرافات أنه في أكتوبر 2023، حصلت مصر على شهادة منظمة الصحة العالمية للمستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي"، في إنجاز عكس ما تحقق من تقدم في مكافحة المرض.

رحلة مصر على مسار القضاء على فيروس "سي"

وفيما يتعلق باستمرار جهود المكافحة والوقاية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، أشارت الإنفوجرافات إلى فحص 16.5 مليون شخص إضافي من الفئة العمرية 12 عامًا فأكثر، وارتفاع تغطية التشخيص من 86.7% عام 2023 إلى 87.3% عام 2025، فضلًا عن تشخيص نحو 49 ألف حالة جديدة إضافية وربطها بالرعاية الصحية، مع الالتزام بتدابير سلامة الدم وسلامة الحقن بنسبة 100%.

وأكدت الإنفوجرافات استمرار تراجع معدلات انتشار الفيروس، حيث انخفض معدل الانتشار إلى 0.28% عام 2026، بالتزامن مع تراجع الوفيات المرتبطة بالمرض بنسبة 54% مقارنة بعام 2018.

واختتمت الإنفوجرافات بالإشارة إلى حصول مصر، في أكتوبر 2026، على تجديد اعتماد منظمة الصحة العالمية للمستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي"، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحصل على هذا التجديد، تأكيدًا على استمرار جهود مكافحة المرض وتعزيز إجراءات الوقاية والكشف المبكر، والحفاظ على ما تحقق من تقدم في هذا المسار.

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