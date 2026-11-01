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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد حادث الأوسطي.. برلماني: مقاول الأنفار شريك بجريمة عمالة الأطفال ويجب محاسبته

محمد جامع
محمد جامع
حسن رضوان

قال محمد جامع أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إن حادث الدائري الإقليمي والذي أسفر عن وفاة 10 وإصابة 24 غالبيتهم أطفال تحت سن 15 سنة بعد بمثابة جرس إنذار للفت انتباهنا ومواجهة ظاهرة مقاول الأنفار ودوره الخفي في جريمة عمالة الأطفال .


وأضاف "جامع" في تصريحات صحفية أنه من حين لأخر تقع حادثة ويكون الضحايا من الأطفال تحت السن القانوني وعند البحث عن التفاصيل نكتشف أنه يوجد "مقاول أنفار" قد اتفق مع أهالي هؤلاء الأطفال لتوفير عمل يومي لهم في إحدى المزارع لجني المحاصيل بإحدى المحافظات وذلك مقابل يومي يتراوح من 100 - 200 جنيه.

أجهزة الدولة للتصدي لها ومنع ظاهرة "مقاول الأنفار"

وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أنه بالذهاب لغالبية المزارع بكافة المحافظات وقت جني المحصول سنجد أغلب العمالة مكونة من أطفال دون السن القانوني وتلك الظاهرة يجب سرعة التحرك من كافة أجهزة الدولة للتصدي لها ومنع ظاهرة "مقاول الأنفار" والذي يقوم باستقطاب الأطفال وتجميعهم مستغلاً الظروف الاقتصادية الصعبة لذويهم مرورًا بالاتفاق مع أصحاب المزارع وأماكن العمل، وصولاً إلى نقلهم في سيارات قد لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة والأمان، وهو ما يضع حياة هؤلاء الأطفال أمام مخاطر جسيمة، فضلًا عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والحماية والرعاية.


وأكد "جامع" على أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قد حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، كما يحظر تشغيلهم في الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر، أو تعوق استمرارهم في التعليم وكل تلك الجرائم يجب أن يعاقب عليها مقاول الأنفار لكي يتم التصدي لتلك الظاهرة والحفاظ على أرواح الأطفال .

وطالب أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بضرورة تكثيف حملات التفتيش على المزارع ومواقع العمل، وحصر مقاولي الأنفار وشبكات توريد العمالة، ومراجعة تراخيص واشتراطات وسائل النقل المستخدمة، والتأكد من أعمار العاملين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون.

وأشار "جامع" إلى أهمية وضع آليات تنسيق بين وزارات العمل والداخلية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للتصدي لهذه الممارسات، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، حتى لا يصبح أطفالها مضطرين إلى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى سوق العمل في سن مبكرة.

زراعة الشيوخ مقاول الأنفار مجلس الشيوخ

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