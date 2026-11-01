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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يانج وانج ألتير 2027 سيارة فاخرة تنافس رولز رويس جوست | شاهد

يانج وانج ألتير 2027 منافسة رولز رويس جوست
يانج وانج ألتير 2027 منافسة رولز رويس جوست
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027، وتنتمي يانج وانج ألتير لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتستهدف يانج وانج ألتير منافسة رولز رويس جوست ومرسيدس مايباخ S-Class.

بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027

معني اسم سيارة ألتير

اسم ألتير يحمل دلالة مستمدة من الكلمة اللاتينية التي تعني الأعلى، في إشارة إلى طموح العلامة الصينية للوصول إلى مستويات جديدة من الفخامة، وتضع بي واي دي السيارة فوق طرازي يانج وانج U8 وU9 ضمن هرم منتجاتها الفاخرة.

بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027

وتستعد السيارة للظهور تحت اسم Dingyao داخل الصين، بينما تعتمد اسم Altior للأسواق العالمية، ويعكس هذا التوجه رغبة بي واي دي في بناء هوية دولية مستقلة لعلامتها الفاخرة.

مواصفات بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027

زودت سيارة بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات كروم كبيرة، وأبواب خلفية تفتح بعكس اتجاه الأبواب الأمامية، ويمنح هذا التصميم السيارة حضور قريب من سيارات السيدان فائقة الفخامة، التي تركز على راحة الركاب وسهولة الدخول إلى المقصورة، وبها مقدمة تستلهم بعض تفاصيلها من يانج وانج U8، لتربط السيارة الجديدة بهوية العلامة التصميمية.

بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027

بالاضافة إلي انها تحتوي أيضا علي، مستشعر ليدار LiDAR ما يشير إلى اهتمام الشركة بتقنيات الاستشعار المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق.

سعر بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027

ستباع سيارة بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027 في سوق السيارات بسعر يقارب  300 ألف دولار أمريكي.

سيارة رولز رويس جوست الفاخرة 

نبذة عن سيارة بي واي دي يانج وانج ألتير

تعتبر بي واي دي يانج وانج ألتيور أحدث وأفخم سيارة سيدان رائدة تكشف عنها علامة "يانج وانج" الفاخرة التابعة لمجموعة بي واي دي (BYD).

يانج وانج ألتير رولز رويس جوست مرسيدس مايباخ S Class مايباخ S Class شركة بي واي دي السيارات السيدان اسم Altior اسم Dingyao سعر بي واي دي يانج وانج ألتير موديل 2027 سعر بي واي دي يانج وانج ألتير

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