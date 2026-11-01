قطر تدين استهداف ناقلة غاز مسال في الخليج وتتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايدة»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في الخليج العربي، معتبرةً الهجوم عملاً خطيراً يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم "الأحد"، أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وحذرت الخارجية القطرية من خطورة هذه الممارسات العبثية وغير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لا سيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.