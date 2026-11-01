قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
وزير التعليم : نسب الحضور في المدارس بلغت 91.6%
بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي
قانون المحال العامة يضع 9 خطوط حمراء أمام أصحاب المقاهي والمطاعم
نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تدين استهداف ناقلة غاز مسال في الخليج وتتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة

علم قطر
علم قطر
فرناس حفظي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايدة»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في الخليج العربي، معتبرةً الهجوم عملاً خطيراً يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم "الأحد"، أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وحذرت الخارجية القطرية من خطورة هذه الممارسات العبثية وغير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لا سيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.

قطر ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايدة» الخليج العربي الملاحة البحرية الخارجية القطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد