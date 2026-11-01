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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على هامش "حوار المنامة".. الكويت وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

على هامش "حوار المنامة".. الكويت وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري
على هامش "حوار المنامة".. الكويت وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري
أ ش أ

بحث وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح مع نائب وزير الدفاع الألماني الدكتور نيلز شميد، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن اللقاء جاء على هامش مشاركة وكيل وزارة الدفاع الكويتية في فعاليات النسخة الـ22 لقمة "حوار المنامة للأمن الإقليمي" المقامة بمملكة البحرين، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، ممثلا عن وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

وأشار البيان إلى أن الشيخ عبدالله مشعل الصباح التقى أيضا بعدد من المسئولين ومدراء الشركات المختصة بالصناعات الدفاعية.

جدير بالذكر أن حوار المنامة للأمن الإقليمي يُعد من أبرز المنتديات الإقليمية المعنية بمناقشة قضايا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيه عدد من كبار المسئولين وصنّاع القرار والقيادات العسكرية من مختلف دول العالم؛ من أجل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية والإقليمية وتطوير آليات التنسيق المشترك لمواجهتها.

وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح نائب وزير الدفاع الألماني الدكتور نيلز شميد تعزيز التعاون العسكري وزارة الدفاع الكويتية

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