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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اقتصاد: السياسة الزراعية التي تتبعها الدولة في صالح المنتج المستهلك

القمح
القمح
محمود زيدان

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية الزراعية العملاقة، لافتًا إلى أنها تضع نصب أعينها منذ 2014 وحتى اليوم المنتج الزراعي واهتمامات المواطن.

وأضاف، أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن التوسع الأفقي في المشروعات القومية الزراعية واضح، مدللاً على ذلك مشروع الدلتا 2.2 مليون فدان ومشروعات مستقبل مصر وتوشكى الخير والعوينات وشمال ووسط سيناء وغيرها.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالتوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية الفدان، والتي تصب في مصلحة المزارعين وزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدًا أن ذلك الأمر تحقيق المحور الأول من محاور الأمن الغذائي من خلال توافر السلع.

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى توافر السلع في مصر منذ جائحة كورونا عام 2020م، والحرب الأوكرانية الروسية والحرب الغاشمة على غزة، مؤكدًا أن السلع متوافرة بشكل كبير في الأسواق.

وأكد الدكتور أشرف كمال، أن السياسة الزراعية التي تتبعها الدولة في صالح المنتج وفي صالح المستهلك أيضًا في نفس الوقت، سياسة سعرية منصفة، مشيدًا بسياسة الزراعة التعاقدية التي تساهم في توازن فعلي بين سعر المنتج وسعر المستهلك.

الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي أستاذ الاقصاد الزراعي السياسة الزراعية

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