عشان متبوظش الدايت.. 3 وصفات للحلويات بطريقة صحية

الدايت أصبح أسلوب حياة بالنسبة للكثير من الأشخاص، فيبحث البعض عن الحلويات و الوصفات الصحية التي تحتوي على مكونات لا تؤثر على أنظمتهم الغذائية.
فنقدم لكم من خلال السطور التالية بعض الوصفات الشهية للحلويات التي يمكنك تطبيقها في البيت و تناولها خلال اتباع بعض أنظمة الدايت المختلفة.
مقادير تارت تمر بدون خبز
● 3 كوب شوفان سليم
● 1 كوب فول سوداني
● 10 حبة تمر طري بدون نواة
● 8 ملعقة كبيرة لبن
للحشو:
● 25 حبة تمر منقوع فى ماء مغلى
● ¼ كوب لبن
● 1 و½ كوب فول سوداني
● 1 ملعقة قرفة
● فانيليا
للوجه:
● شوفان
● عود قرفة
● بيكان سليم
● تمر
طريقة تحضير تارت تمر بدون خبز
يوضع في محضر الطعام شوفان سليم , سوداني , تمر , لبن للحصول على قاعدة التارت المطلوب.
توضع القاعدة في قالب تارت
ثم يضاف تمر , لبن , فول سوداني , قرفة , فانيليا للحصول على الحشو المطلوب ثم تضاف الحشوة إلى القاعدة
يوضع التارت فى الفريزر حتى تتماسك المكونات
يوضع على الوجه شوفان , أعواد قرفة , بيكان , تمر
مقادير تشيز كيك لايت
● 1 و½ كوب شوفان
● زيت جوز هند
● سكر دايت
للخليط:
● 450 جرام زبادي يوناني
● بيضة
● فانيليا
● 6 ملعقة كبيرة عسل
● 4 و½ ملعقة كبيرة جبنة كريمي
للوجه:
● شرائح موز
● فول سوداني مجروش
للتزيين:
● شوكولاتة خام مذابة
طريقة تحضير تشيز كيك لايت
يوضع في محضر الطعام شوفان , زيت جوز هند , سكر دايت للحصول على القاعدة المطلوبة.
ثم يوضع الخليط السابق في قاعدة في البايركس
يوضع في مضحر الطعام زبادي يوناني , بيضة , جبنة كريمي , عسل , فانيليا , رشة ملح للحصول على الخليط المطلوب.
ثم يضاف الخليط على القاعدة
يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي.
يوضع على الوجه شرائح موز , فول سوداني مجروش
للتزيين شوكولاتة خام مذابة ثم تقدم.
مقادير براونيز بدون دقيق
● 3 موز
● 3 بيض
● فانيليا سائلة
● 6 ملعقة كبيرة كاكاو خام
● 1 و½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر
للوجه
● شوكولاتة شيبس
● فول سوداني مجروش
طريقة تحضير براونيز بدون دقيق
في بولة يوضع موز مهروس , بيض و تقلب المكونات ثم تضاف فانيليا , رشة ملح و تقلب المكونات
يضاف كاكاو , بيكينج باودر و تقلب المكونات جيداً
يوضع الخليط في بايركس
يوضع على الوجه فول سوداني مجروش و شوكولاتة شيبس
يوضع البراونيز في الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.