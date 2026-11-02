عشان متبوظش الدايت.. 3 وصفات للحلويات بطريقة صحية

الدايت أصبح أسلوب حياة بالنسبة للكثير من الأشخاص، فيبحث البعض عن الحلويات و الوصفات الصحية التي تحتوي على مكونات لا تؤثر على أنظمتهم الغذائية.

فنقدم لكم من خلال السطور التالية بعض الوصفات الشهية للحلويات التي يمكنك تطبيقها في البيت و تناولها خلال اتباع بعض أنظمة الدايت المختلفة.

مقادير تارت تمر بدون خبز



● 3 كوب شوفان سليم

● 1 كوب فول سوداني

● 10 حبة تمر طري بدون نواة

● 8 ملعقة كبيرة لبن

للحشو:

● 25 حبة تمر منقوع فى ماء مغلى

● ¼ كوب لبن

● 1 و½ كوب فول سوداني

● 1 ملعقة قرفة

● فانيليا

للوجه:

● شوفان

● عود قرفة

● بيكان سليم

● تمر



طريقة تحضير تارت تمر بدون خبز



يوضع في محضر الطعام شوفان سليم , سوداني , تمر , لبن للحصول على قاعدة التارت المطلوب.

توضع القاعدة في قالب تارت

ثم يضاف تمر , لبن , فول سوداني , قرفة , فانيليا للحصول على الحشو المطلوب ثم تضاف الحشوة إلى القاعدة

يوضع التارت فى الفريزر حتى تتماسك المكونات

يوضع على الوجه شوفان , أعواد قرفة , بيكان , تمر

تارت تمر بدون خبز

مقادير تشيز كيك لايت



● 1 و½ كوب شوفان

● زيت جوز هند

● سكر دايت

للخليط:

● 450 جرام زبادي يوناني

● بيضة

● فانيليا

● 6 ملعقة كبيرة عسل

● 4 و½ ملعقة كبيرة جبنة كريمي

للوجه:

● شرائح موز

● فول سوداني مجروش

للتزيين:

● شوكولاتة خام مذابة



طريقة تحضير تشيز كيك لايت



يوضع في محضر الطعام شوفان , زيت جوز هند , سكر دايت للحصول على القاعدة المطلوبة.

ثم يوضع الخليط السابق في قاعدة في البايركس

يوضع في مضحر الطعام زبادي يوناني , بيضة , جبنة كريمي , عسل , فانيليا , رشة ملح للحصول على الخليط المطلوب.

ثم يضاف الخليط على القاعدة

يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي.

يوضع على الوجه شرائح موز , فول سوداني مجروش

للتزيين شوكولاتة خام مذابة ثم تقدم.

تشيز كيك لايت

مقادير براونيز بدون دقيق



● 3 موز

● 3 بيض

● فانيليا سائلة

● 6 ملعقة كبيرة كاكاو خام

● 1 و½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

للوجه

● شوكولاتة شيبس

● فول سوداني مجروش



طريقة تحضير براونيز بدون دقيق



في بولة يوضع موز مهروس , بيض و تقلب المكونات ثم تضاف فانيليا , رشة ملح و تقلب المكونات

يضاف كاكاو , بيكينج باودر و تقلب المكونات جيداً

يوضع الخليط في بايركس

يوضع على الوجه فول سوداني مجروش و شوكولاتة شيبس

يوضع البراونيز في الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.