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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشان متبوظش الدايت.. 3 وصفات للحلويات بطريقة صحية

حلويات بطريقة صحية
حلويات بطريقة صحية
هاجر هانئ

الدايت أصبح أسلوب حياة بالنسبة للكثير من الأشخاص، فيبحث البعض عن الحلويات و الوصفات الصحية التي  تحتوي على مكونات لا تؤثر على أنظمتهم الغذائية.

فنقدم لكم من خلال السطور التالية بعض الوصفات الشهية للحلويات التي يمكنك تطبيقها في البيت و تناولها خلال اتباع بعض أنظمة الدايت المختلفة.

مقادير تارت تمر بدون خبز


● 3 كوب شوفان سليم

● 1 كوب فول سوداني

● 10 حبة تمر طري بدون نواة

● 8 ملعقة كبيرة لبن

للحشو:
● 25 حبة تمر منقوع فى ماء مغلى
● ¼ كوب لبن
● 1 و½ كوب فول سوداني
● 1 ملعقة قرفة
● فانيليا
للوجه:
● شوفان
● عود قرفة
● بيكان سليم
● تمر


طريقة تحضير تارت تمر بدون خبز


يوضع في محضر الطعام شوفان سليم , سوداني , تمر , لبن للحصول على قاعدة التارت المطلوب.
توضع القاعدة في قالب تارت
ثم يضاف تمر , لبن , فول سوداني , قرفة , فانيليا للحصول على الحشو المطلوب ثم تضاف الحشوة إلى القاعدة
يوضع التارت فى الفريزر حتى تتماسك المكونات
يوضع على الوجه شوفان , أعواد قرفة , بيكان , تمر

تارت تمر بدون خبز

مقادير تشيز كيك لايت


● 1 و½ كوب شوفان

● زيت جوز هند

● سكر دايت

للخليط:
● 450 جرام زبادي يوناني
● بيضة
● فانيليا
● 6 ملعقة كبيرة عسل
● 4 و½ ملعقة كبيرة جبنة كريمي
للوجه:
● شرائح موز
● فول سوداني مجروش
للتزيين:
● شوكولاتة خام مذابة


طريقة تحضير تشيز كيك لايت


يوضع في محضر الطعام شوفان , زيت جوز هند , سكر دايت للحصول على القاعدة المطلوبة.
ثم يوضع الخليط السابق في قاعدة في البايركس
يوضع في مضحر الطعام زبادي يوناني , بيضة , جبنة كريمي , عسل , فانيليا , رشة ملح للحصول على الخليط المطلوب.
ثم يضاف الخليط على القاعدة
يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي.
يوضع على الوجه شرائح موز , فول سوداني مجروش
للتزيين شوكولاتة خام مذابة ثم تقدم.

تشيز كيك لايت

مقادير براونيز بدون دقيق


● 3 موز

● 3 بيض

● فانيليا سائلة

● 6 ملعقة كبيرة كاكاو خام

● 1 و½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

للوجه
● شوكولاتة شيبس
● فول سوداني مجروش


طريقة تحضير براونيز بدون دقيق


في بولة يوضع موز مهروس , بيض و تقلب المكونات ثم تضاف فانيليا , رشة ملح و تقلب المكونات
يضاف كاكاو , بيكينج باودر و تقلب المكونات جيداً
يوضع الخليط في بايركس
يوضع على الوجه فول سوداني مجروش و شوكولاتة شيبس
يوضع البراونيز في الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم يقدم.

براونيز بدون دقيق
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