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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 35%.. مصر للصناعات الكيماوية تحقق 182 مليون جنيه صافي أرباح الربع الأول من 2026

ارتفاع أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات
ارتفاع أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات
علياء فوزى

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 35%خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026-2027.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 182.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 134.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.

​وعلى صعيد الإيرادات، بلغت مبيعات شركة مصر لصناعة الكيماويات نحو 337.19 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنةً بـ 273.092 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 23%. 

وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى عنصرين رئيسيين هما ​زيادة أسعار بعض المنتجات، ​تحقيق أرباح فروق العملة.

مؤشرات سنوية

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن تراجع أرباحها بنسبة 9% خلال العام المالي الماضي 2025-2026.

وحققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 521.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بأرباح بقيمة 569.75 مليون جنيه خلال العام المقارن.

إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر

وفي نوفمبر 2025، وقعت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
 

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم. 

وأنشئت شركة مصر لصناعة الكيماويات وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور، ويأتي ذلك وفي إطار التزامها البيئي. 

أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.

شركة مصر لصناعة الكيماويات القابضة للصناعات الكيماوية فروق العملة حبيبات الكلور صافي ربح

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