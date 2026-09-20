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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتجاوز 120 مليون جنيه خلال شهرين

مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات
علياء فوزى

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 45.3% خلال شهري يوليو وأغسطس 2026 

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن أول شهرين من العام المالي الجاري، تحقيق صافي ربح بلغ 123.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية أغسطس 2026، مقابل صافي ربح قدره 85.17 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وأوضحت شركة مصر لصناعة الكيماويات أن نمو الأرباح يعود إلى زيادة كميات المبيعات، وكذلك ارتفاع أسعار بعض المنتجات؛ مما أدى لارتفاع إيرادات النشاط.

توزيع أرباح

وفي سياق آخر، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، القوائم المالية السنوية وحساب توزيع الأرباح.

وافق المساهمون على مشروع توزيع الأرباح المقترح بواقع 3.25 جنيه للسهم الواحد للمساهمين، على أن يتم الصرف على دفعتين؛ الأولى بقيمة 1.50 جنيه يوم 18 أكتوبر 2026، والدفعة الثانية بقيمة 1.75 جنيه يوم 25 فبراير 2027.

إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر

وفي نوفمبر الماضي، وقعت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

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