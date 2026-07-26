أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى نصف مليار جنيه خلال العام المالي السابق

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 9% خلال العام المالي الماضي 2025-2026.

​أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 521.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بأرباح بقيمة 569.75 مليون جنيه خلال العام المقارن.

وارتفعت إيرادات / المبيعات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل 1.06 مليار جنيه في العام المقارن.

​وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض صافي الإيرادات التمويلية.

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم.

وأنشئت شركة مصر لصناعة الكيماويات وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور، ويأتي ذلك وفي إطار التزامها البيئي.

أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.