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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس التوجيه المعنوي: الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين في جبهات تعز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي على أكثر من جبهة في محافظة تعز، تشمل محيط المدينة والأرياف الغربية والجنوبية.

معارك عنيفة ضد الحوثيين في تعز

وأوضح البحر، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المواجهات امتدت إلى جبهات المسراخ والأقروض وكحلان ودبا والصراري والشقب، وتمكن خلالها أبطال الجيش من استعادة مواقع كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن المعارك المستمرة أسفرت عن استنزاف الميليشيات وخسارتها كميات من العتاد العسكري، فضلاً عن مقتل عدد من قياداتها وعناصرها القتالية، مشيراً إلى أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات وحشود عسكرية إلى تلك الجبهات.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني خاضت، خلال الـ24 ساعة الماضية، مواجهات في الأرياف الغربية لتعز، تمكنت خلالها من تحرير مواقع في جبل الأسود وتلة الميدان وتلة الخزان والتلة المجاورة، مؤكداً استمرار العمليات القتالية حتى الآن.

ولفت البحر إلى وجود إسناد جوي من سلاح الجو اليمني، إلى جانب دعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، موضحاً أن الضربات الجوية استهدفت عتاداً عسكرياً ومراكز اتصالات وقيادة وسيطرة تابعة للحوثيين.

وتابع أن العمليات الجوية أسهمت كذلك في قطع خطوط الإمداد واستهداف التعزيزات العسكرية للميليشيات، بما يؤدي إلى استنزاف قدراتها وإضعافها، ويمهد للانتقال إلى المعركة البرية، فضلاً عن تقديم دعم مؤثر للقوات على الأرض.

الجيش اليمني معارك تعز الحوثيون التحالف العربي

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