جورج زكريا: انخفاض مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 60%

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن القوة الشرائية للمواطنين ضعيفة للغاية، موضحاً أن مبيعات الأجهزة الكهربائية شهدت تراجعاً بنسبة 60% خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى موعد حديثه، وهو تراجع يفوق المعدلات المعتادة في السوق، وأثر على الشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ شهر سبتمبر يشهد عادة تراجعاً في المبيعات بنسب تتراوح بين 25 و30%، بسبب دخول المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء، وهو ما ينعكس على حركة بيع عدد من الأجهزة الكهربائية.

وأوضح أن مبيعات أجهزة التكييف والمراوح والثلاجات تتراجع مع انتهاء فصل الصيف، لافتاً إلى أن نحو 90% من أعطال الثلاجات لا تظهر إلا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، ولذلك تكون حركة البيع والشراء في الصيف أكبر بكثير مقارنة بفترة دخول الشتاء.

وأكد زكريا أن التراجع الطبيعي في المبيعات خلال هذه الفترة يتراوح بين 25 و30%، لكن الوضع هذا العام مختلف، إذ وصل الانخفاض إلى 60% دون مبالغة، مشدداً على أن هذا التراجع انعكس بالفعل على الشركات العاملة في قطاع الأجهزة الكهربائية.

وأوضح أن نسبة الـ60% التي تحدث عنها تمثل انخفاضاً في المبيعات، وليست زيادة في الأسعار بنسبة 30%، رداً على طرح احتمال أن يكون الفارق بين التراجع المعتاد والتراجع الحالي زيادة في الأسعار.