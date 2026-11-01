بعد تفوقها على 40 مليون طالب.. نشأت الديهي يحتفي بميار الشوربجي: أعادت الأمل وشرفت مصر

احتفى الإعلامي نشأت الديهي بفوز الطالبة المصرية ميار الشوربجي بالمركز الأول في الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي، معتبرًا أن إنجازها يمثل نموذجًا مشرفًا للطلاب المصريين، ورسالة تؤكد قدرة المواهب الشابة على المنافسة وتحقيق التميز.

منافسة شارك فيها نحو 40 مليون طالب وطالبة

ووجه الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، التحية للطالبة المصرية، مشيرًا إلى أنها حققت إنجازًا لافتًا بعد منافسة شارك فيها نحو 40 مليون طالب وطالبة، من خلال 138 ألف مدرسة في 60 دولة عربية وأجنبية.

وأكد أن فوز ميار يمثل مصدر فخر للمصريين، خاصة أنه يعكس قيمة القراءة والمعرفة والتمسك باللغة العربية، مشيرًا إلى أن الطالبة نجحت في تقديم صورة إيجابية عن قدرات الشباب المصري.

وحذر الديهي من تراجع الاهتمام باللغة العربية لدى الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن الحفاظ عليها يرتبط بالحفاظ على الهوية والثقافة والانتماء، مع أهمية الانفتاح على تعلم اللغات الأجنبية دون أن يكون ذلك على حساب اللغة الأم.

وأضاف أن المجتمع المصري بحاجة إلى إعادة الاعتبار للغة العربية، وتشجيع الأبناء على القراءة والاطلاع والتعرف على تاريخهم وجذورهم الحضارية.

وأشاد بحفاوة استقبال وزير الطيران المدني للطالبة في المطار، إلى جانب الإشادة الرئاسية بإنجازها، معتبرًا أن الاهتمام بالنماذج الناجحة يمثل رسالة مهمة لكل أصحاب المواهب.

الاكتشاف والرعاية وتوفير الفرص

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات والقدرات الشابة التي تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية وتوفير الفرص المناسبة لإبراز إمكاناتها، مؤكدًا أن نجاح ميار يجب أن يكون حافزًا لاكتشاف المزيد من النماذج المتميزة في مجالات العلم والثقافة والمعرفة.

واختتم بالتأكيد على أهمية الاستثمار في عقول الأجيال الجديدة، وتعريفهم باللغة العربية والتاريخ والثقافة المصرية، بما يعزز ارتباطهم بهويتهم ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتميز.