وجدي زين الدين: القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدولة المصرية.. ومواقف القاهرة تجسد دورها الإنساني

أكد الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة رئيسية في تحركات الدولة المصرية، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل جهوده السياسية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح زين الدين أن التحركات المصرية تجاه القضية الفلسطينية تعكس موقفًا ثابتًا لا يتغير، لافتًا إلى أن القضية تأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وهو ما يظهر بوضوح في مواقف الرئيس السيسي ومشاركاته الدولية، التي يحرص خلالها على التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجدي زين الدين: مصر قدمت نموذجًا إنسانيًا في التعامل مع مصابي غزة

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إلى أن الدور المصري لم يقتصر على التحركات السياسية، بل امتد إلى تقديم الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين، في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية.

وأضاف أن مصر استقبلت عددًا من المصابين الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، ووفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تودع المتعافين منهم بعد استكمال علاجهم، في صورة تعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للشعب الفلسطيني.

وشدد زين الدين على أن الجهود المصرية في هذا الملف تمثل نموذجًا بارزًا للتضامن الإنساني، سواء من خلال استقبال المصابين وتوفير العلاج، أو عبر تقديم المساعدات الغذائية والطبية، مؤكدًا أن مصر تواصل أداء دورها في دعم الفلسطينيين والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.