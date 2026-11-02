بعد أزمته الأخيرة.. شوبير لإمام عاشور: خلي الكورة رقم واحد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الحالة الصحية والنفسية لإمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الجدل المثار حول مستواه وغيابه عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إن إمام عاشور يشعر بالحزن بسبب ما وصفه بالحملة العنيفة التي تعرض لها مؤخرًا، موضحًا أنه يرى نفسه مستهدفًا بالانتقادات خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه تلقى معلومات من الدائرة المقربة للاعب تفيد بمعاناته من إصابة في العضلة الضامة منذ فترة وجوده مع منتخب مصر، وأنه كان يشارك تحت تأثير الحقن المسكنة، وهو ما تسبب، بحسب تلك المعلومات، في حدوث تليف بالعضلة، وأثر على قدرته على التسديد والجري وتغيير الاتجاهات بحرية.

وأشار شوبير إلى أنه يرى من وجهة نظره الشخصية أن اللاعب يعاني أيضًا من حالة من الكسل، رغم اعتقاده بوجود إصابة بالفعل، مؤكدًا أنه تواصل مع أحد أفراد الجهاز الطبي وتأكد من معاناة إمام عاشور من الإصابة.

ووجه الإعلامي رسالة مباشرة إلى لاعب الأهلي، مطالبًا إياه باستغلال الفترة الحالية لإعادة ترتيب أولوياته والتركيز على كرة القدم، قائلًا إن عمر اللاعب داخل الملاعب قصير، وإن أمامه سنوات طويلة بعد الاعتزال يستطيع خلالها ممارسة كل ما يريده.

وكشف شوبير أن إمام عاشور ظهر بصورة مميزة خلال التدريبات الأخيرة، مؤكدًا أنه كان أفضل لاعب في تدريبات الأهلي على مدار ثلاثة أيام، وهو ما يمنحه الأمل في استعادة مستواه المعهود حال استمراره بنفس الأداء والالتزام.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الفترة الحالية قد تكون في مصلحة إمام عاشور، مطالبًا إياه بتسخير إمكانياته وشعبيته لخدمة الأهلي ومنتخب مصر، مشددًا على أن موهبته كبيرة، لكن يجب أن تظل كرة القدم في مقدمة أولوياته.