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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد كمين عيون موسى.. توجيهات عاجلة لصيانة الطريق وتجميل محيطه

المحافظ خلال تفقد كمين عيون موسي
المحافظ خلال تفقد كمين عيون موسي
ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، كمين عيون موسى الأمني، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على الحالة الأمنية والمرورية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين عبر الطرق المؤدية إلى المحافظة.

واطمأن المحافظ، خلال جولته، على انتظام العمل بالكمين، وإجراءات تأمين مداخل المحافظة، ومستوى الانضباط المروري، كما تفقد استراحات الضباط والجنود، واطلع على الخدمات والتجهيزات المتاحة بها، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تُمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود مديرية الأمن ورجال الشرطة وإدارة المرور في تأمين مداخل المحافظة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتنظيم حركة المركبات، مثمنًا دورهم في تحقيق الانضباط المروري وتيسير حركة المواطنين والمسافرين.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمرورية والتنفيذية، بما يعزز منظومة التأمين، ويحافظ على سلامة مستخدمي الطرق، ويضمن انسيابية الحركة المرورية.

ووجّه المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق عند مدخل ومخرج كمين عيون موسى، مع تكثيف أعمال التجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكمين، بما يسهم في تحسين الحالة العامة للطريق، وتعزيز عوامل السلامة والأمان، وإضفاء مظهر حضاري على مدخل المحافظة، باعتباره أحد المداخل الرئيسية لجنوب سيناء.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى شبكة الطرق، وتحسين كفاءة المداخل والمخارج، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والزائرين، إلى جانب تعزيز المظهر الحضاري للمناطق الحيوية بالمحافظة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية للمواقع الحيوية ومداخل المدن، ومتابعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، ويعكس الصورة الحضارية والسياحية اللائقة بمحافظة .

جنوب سيناء عيون موسي كمين تفقد المحافظ

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