هل تنهي المنصة الإلكترونية أزمة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة بالخارج؟.. برلماني يجيب

أيد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، مقترح إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لفتح الأسواق العالمية أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مؤكدا أنها ستسهم في إتاحة فرص أوسع للترويج للمنتجات بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأوضح " نظير" في تصريحات خاصة أن إنشاء المنصة يمثل خطوة مهمة لمساعدة المشروعات الصغيرة على تجاوز تحديات التسويق والتصدير، خاصة في ظل صعوبة وصول العديد من أصحاب المشروعات إلى الأسواق الخارجية، وارتفاع تكاليف المشاركة في المعارض ا لدولية وفتح قنوات تسويقية جديدة.

اكتشاف فرص تصديرية جديدة

وأشار عضو النواب إلى أن المنصة يمكن أن تسهم في ربط المنتجين المصريين بالأسواق المستهدفة، والتعريف بالمنتجات المحلية ومواصفاتها، بما يساعد على اكتشاف فرص تصديرية جديدة وفتح أسواق غير تقليدية أمام المنتجات المصرية.

يذكر أن تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ضرورة إنشاء منصة تصدير إلكترونية حكومية متخصصة لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية، ومواجهة العقبات التي تحول دون دخول آلاف المصانع الصغيرة إلى منظومة التصدير، مستهدفاً زيادة الصادرات بنحو 5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات .

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة ومنتجات تتمتع بجودة عالية، خاصة في قطاعات الأثاث والملابس والمنتجات الغذائية، إلا أن أصحابها يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، فضلاً عن تعقيدات إجراءات التصدير والحصول على شهادات الجودة والمطابقة.

فرص تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية

وقال “ عبد الحميد ” إن الأسواق الأفريقية والعربية والخليجية تمثل فرصاً تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية، لكن آلاف المصانع الصغيرة لا تمتلك الإمكانيات التسويقية واللوجستية التي تمكنها من الوصول المباشر إلى المستوردين والمشترين بالخارج، وهو ما يستدعي تدخلاً حكومياً لتذليل هذه العقبات وتحويل المشروعات الصغيرة إلى قوة حقيقية في ملف الصادرات مطالباً بأربع آليات عاجلة لتنفيذ المشروع وهى :

1. منصة تصدير إلكترونية تربط المصانع الصغيرة مباشرة بالمشترين والمستوردين في 30 دولة، وتوفر خدمات الدفع والشحن والتخليص الجمركي بالتعاون مع الجهات المختصة.

2. الحاويات المجمعة بتجميع منتجات 20 مصنعاً صغيراً في حاوية واحدة أسبوعياً لتقليل تكلفة الشحن وتعزيز القدرة التنافسية.

3. شهادات جودة مجانية من خلال توفير شهادات المطابقة والجودة للمشروعات الصغيرة خلال السنة الأولى من التصدير لتسهيل دخول الأسواق الدولية.

4. سفير تصدير بكل محافظة بتخصيص مسؤول يتولى تسويق المنتجات المحلية إلكترونياً والتواصل مع المستوردين والأسواق الخارجية.